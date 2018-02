VI ERAVATE DIMENTICATI CHE SIAMO IN PIENO INVERNO? TRANQUILLI: TORNA STANOTTE - NEL WEEKEND NEVE A BASSA QUOTA TRA EMILIA E VENETO, PRECIPITAZIONI SU TUTTA ITALIA E TEMPERATURE IN CALO. LA SETTIMANA PROSSIMA UNA PERTURBAZIONE PORTERÀ NEVE ANCHE IN PIEMONTE E LOMBARDIA. E OCCHIO ALLA METÀ DEL MESE…

Da www.ilmeteo.it

Inverno in grande spolvero nel corso del mese di Febbraio: gli ultimi aggiornamenti previsionali dei principali modelli meteo, tra cui il prestigioso ECMWF, mostrano scenari davvero perturbati e gelidi per il secondo mese dell'anno.

AVVIO INSTABILE - Nel corso del primo fine settimana, ecco che l'aria fredda in ingresso dalla porta della Bora porterà neve fino a bassa quota tra Emilia Romagna e Veneto meridionale.

5-9 FEBBRAIO, NUOVO MALTEMPO - Dopo il primo fine settimana di Febbraio, ecco che un nuovo e più importante affondo perturbato potrà raggiungere l'Italia.

Lunedì la neve interesserà il Piemonte e la Lombardia fino a 200-250 metri, imbiancando l'Appennino ligure e i settori alpini. A seguire, la neve potrà cadere a tratti abbondante anche lungo l'Appennino Centrale e nuovamente al Nordest, fino a quote basse.

METEO WEEKEND 3-5 FEBBRAIO

ATTENZIONE al periodo 11-15, SVOLTA CONTINENTALE?- Entro la metà del mese dovrebbe verificarsi un'irruzione di aria più fredda continentale (proveniente quindi dai settori Nordorientali del continente europeo). In questo caso, lungo le regioni adriatiche centro-meridionali potrebbe nevicare fino a quote molto basse.

TEMPERATURE - Valori termici in diminuzione a partire da Sabato 3 Febbraio.

NEVE IN EMILIA ROMAGNA NEL WEEKEND

La perturbazione che nelle prossime ore interesserà il Centro-Nord italiano, sarà collegata ad un vortice depressionario freddo.

Esso entrerà nel Mediterraneo posizionandosi tra la Corsica e la Toscana, una delle configurazioni peggiori per l'Italia.

Il suo spostamento verso il mare Adriatico centro-settentrionale sarà la causa principale per far arrivare la neve fino in pianura sull'Emilia Romagna.

PERCHÈ POTREBBE NEVICARE - Attorno ad un minimo di bassa pressione, le nubi e i venti ruotano in senso antiorario.

E' facile intuire quindi che con la depressione sull'alto Tirreno i venti saranno prevalentemente meridionali, e maggiormente di Libeccio.

Man mano che il minimo si porterà verso l'Adriatico ecco che i venti, al Nordest, gireranno da Bora, quindi più freddi.

In presenza di moderate precipitazioni, come sono previste in Emilia Romagna, la neve potrebbe raggiungere quote pianeggianti sui settori centrali e occidentali della regione.

Lungo le coste invece con il vento di Nordest non potrà nevicare, in quanto richiamerebbe anche aria più mite dal mare (più caldo).

NEVE IN EMILIA-ROMAGNA - Dalle prime ore di Sabato la pioggia potrebbe trasformarsi in neve su gran parte della pianura centro-occidentale, mista a neve verso l'entroterra costiero.

Sarà una nevicata di qualche ora, che non dovrebbe portare nessun accumulo, se non pochi centimetri.