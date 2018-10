VI MANCAVANO I RICH KIDS? ECCO LA VERSIONE “MADE IN RUSSIA” – SE NON VI HANNO ANCORA FATTO INCAZZARE ABBASTANZA GLI ALTRI SPARSI PER IL MONDO, ECCO I RICCASTRI VIZIATI NATI ALL’OMBRA DEL CREMLINO - JET PRIVATI, AUTO DI LUSSO, YACHT, VESTITI GRIFFATI E L’IMMANCABILE CHAMPAGNE …

Sofia Lombardi per "www.ilgiornale.it"

Impossibile non ammirare e invidiare il loro stile di vita, sempre all'ultima ricchissima griffe, sono i Rich Kids of Russia che attraverso Instagram mostrano il loro quotidiano di altissimo livello.

Una vita da sogno, un mondo irraggiungibile dai comuni mortali, fatto di auto e barche di lusso, viaggi con jet privati, vacanze esclusive in posti meravigliosi e soldi mostrati con orgoglio e sfida. In Russia, dove è abissale il divario tra chi è ricco e chi sopravvive a stento, il gruppo dei Rich Kids spicca per l'agiatezza che definisce il presente.

rich kids russia 19

Un primato ostentato con protervia, dove giovani uomini si fanno immortalare mentre bevono costosissimi champagne sul pontile della barca di famiglia, o personale, ma anche all'interno di jet lussuosi.

Automobili costosissime, del tutto esclusive, i Rich Kids si fanno immortalare seduti sul cofano mentre sorridono pacifici. Oppure alla guida del mezzo mentre, in compagnia di qualche tigre di affezione, gironzolano per le strade innevate.

rich kids russia 15

Le giovani donne non sono da meno, spesso in costume o in lingerie, si mostrando seducenti e accattivanti alla guida di barche, sul letto oppure a bordo piscina mentre sorseggiano champagne. Snelle, si fanno invidiare il look griffato e costoso, magari avvolte da pellicce milionarie e in posa accanto a qualche orso ammaestrato.

Un mondo irraggiungibile, un parco di divertimenti per pochi eletti, una vita sicuramente senza pensieri e preoccupazione dove i soldi sono sinonimo di successo. Non ci si annoia nel meraviglioso mondo dei Rich Kids, dove è forte la competizione per l'ultimo acquisto più lussuoso e la macchina più pregiata.

