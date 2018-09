27 set 2018 19:35

VIA COL CONVENTO – CHE C’ENTRA UNA SUORA CON UN’INDAGINE SU UN FLUSSO DI INFORMAZIONI SCAMBIATE DAGLI AVVOCATI PIERO AMARA (EX ENI) E GIUSEPPE CALAFIORE CON I SERVIZI? – I DUE, INDAGATI PER CORRUZIONE, RIESCONO AD AVERE DOCUMENTI RISERVATI CHE LI RIGUARDANO TRAMITE UN EX 007, ORA IN MANETTE – QUANDO GLI INVESTIGATORI SI PRESENTANO IN UN CONVENTO ROMANO, SCOPRONO CHE ERA UNA SUORA A…