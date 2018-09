VIAGGIO AL TERMINI DELLA NOTTE - UNA GIORNALISTA DI "STASERA ITALIA" AGGREDITA DA UN GRUPPO DI STRANIERI FUORI DALLA STAZIONE TERMINI - INSORGE LA 'DUCIONA' MUSSOLINI: "UN TEMPO ERA IL SALOTTO BUONO DELLA CITTÀ. ORA È PERICOLOSO ANCHE ALLE TRE DEL POMERIGGIO A CAUSA DEGLI IMMIGRATI"

Da www.tgcom24.mediaset.it

stasera italia giornalista aggredita

"Era il salotto buono della città, la cartolina di Roma quando si arrivava col treno in stazione. Ora è pericoloso anche alle tre del pomeriggio a causa degli immigrati". Commenta così Alessandra Mussolini le immagini trasmesse a Stasera Italia, in cui una giornalista del programma viene aggredita con il suo cameraman davanti a Termini. La cronista e l'operatore si erano recati di notte fuori dallo scalo ferroviario più grande d'Italia per documentare la condizione di molti immigrati irregolari che dormono sul marciapiede. Un gruppo di stranieri, pare di africani, aggrediscono la giornalista e il cameraman sfasciando la telecamera. "Ti ho detto che non devi riprendermi. Vuoi che vada in carcere", dice una alla reporter. Inutili i tentativi di dialogo.

