VIDEO-FLASH! E' DURA LA VITA IN IOWA: UNA MEGA-NEVICATA SCATENA UN MEGA-TAMPONAMENTO, DECINE DI AUTO (E CAMION!) CHE SFRECCIANO E SI SCHIANTANO CONTRO I VEICOLI FERMI. QUANDO PENSI CHE NON POSSA ANDARE PEGGIO, ECCO CHE ARRIVA…-
ROBOTIM! – LO SPOT DELLA TIM SBARCA NEL GUINNESS DEI PRIMATI: 1.372 ROBOT HANNO BALLATO CONTEMPORANEAMENTE, CONTROLLATI DA UN UNICO SMARTPHONE, PER 1 MINUTO E 30 SECONDI DURANTE LE RIPRESE DI UNO SPOT CHE ANDRÀ IN ONDA STASERA, DURANTE LA QUARTA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO - VIDEO
E ANCHE GLI ULTIMI DUE ‘BEATLES’, CE LI SIAMO LEVATI DALLE PALLE: CATTURATI IN SIRIA ALEXANDA KOTEY E EL SHAFEE ELSHEIKH, DUE CITTADINI BRITANNICI CHE SI ERANO UNITI ALL’ISIS INSIEME A JIHADI JOHN, IL TERRORISTA TELEGENICO CHE È STATO POLVERIZZATO NEL 2015 DA UN DRONE INGLESE - ERANO PARTE DI UN GRUPPO DI QUATTRO INGLESI RIBATTEZZATO ‘I BEATLES’
CARIGE HA CHIUSO IL 2017 CON UN ROSSO DA 380 MILIONI MA PER L’AD FIORENTINO ‘ABBIAMO MANDATO TUTTE LE PALLE IN BUCA. LE PALLE ERANO PARECCHIE E IL TAVOLO ERA PICCOLINO, MA ALLA FINE…’. LA BORSA CI CREDE E CHIUDE A +5,3%. CERTO, QUANDO UN’AZIONE VALE 0,0080 EURO, OGNI MICRO OSCILLAZIONE DIVENTA UNA PERCENTUALE RILEVANTE
VIOLENZA MACERATA – UN 27ENNE NIGERIANO BLOCCATO A MILANO: SAREBBE COINVOLTO NELL'OMICIDIO DI PAMELA MASTROPIETRO: AL MOMENTO NON SONO STATI EMESSI FERMI
GHIACCIO BOLLENTE! GIOCHI INVERNALI AL VIA CON LO SGARBO DEGLI USA CHE DISERTANO LA CENA DEL DISGELO TRA LE DUE COREE - LA STORICA STRETTA DI MANO TRA LA SORELLA DI CICCIO KIM E IL PRESIDENTE SUDCOREANO - LA DELEGAZIONE AZZURRA GUIDATA DALLA PORTABANDIERA ARIANNA FONTANA, CHE HA RICEVUTO UN MESSAGGIO DA FEDERICA PELLEGRINI - IL DEBUTTO DELLA NAZIONALE DI HOCKEY DELLE 2 COREE - VIDEO
ANCHE DALL'AL DI LA', REMOTTI FA LI BOTTI - AL MAXXI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO DI SKY ARTE “HO RUBATO LA MARMELLATA'' - VITA, OPERE E SANA VOLGARITA' DI UN ARTISTA POLITICAMENTE SCORRETTISSIMO” - POETA, SCRITTORE, ATTORE, MUSICISTA, ARTISTA UNDERGROUND, I FILM CON NANNI MORETTI E QUELLI CON SCOLA, COPPOLA E VERDONE - GALLERY E VIDEO