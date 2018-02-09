VIDEO-FLASH! E' DURA LA VITA IN IOWA: UNA MEGA-NEVICATA SCATENA UN MEGA-TAMPONAMENTO, DECINE DI AUTO (E CAMION!) CHE SFRECCIANO E SI SCHIANTANO CONTRO I VEICOLI FERMI. QUANDO PENSI CHE NON POSSA ANDARE PEGGIO, ECCO CHE ARRIVA…

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