VIDEO-FLASH! CESARE BATTISTI E' ARRIVATO A CIAMPINO - I POLIZIOTTI ORA LO PORTERANNO A REBIBBIA: SARA' IN ISOLAMENTO DIURNO PER 6 MESI- VIDEO-
C'È ARIA DI MARETTA IN CASA GREGORACI: I FAMILIARI DELLA BELLA ELY NON VEDREBBERO DI BUON OCCHIO IL SUO NUOVO FIDANZATO. TANTO DA AVER PASSATO LE FESTE DI NATALE IN KENYA CON BRIATORE E NATHAN FALCO MENTRE LEI ERA IN THAILANDIA CON GLI ELEFANTI - BRIATORE INVECE HA VOLTATO PAGINA E PENSA SOLO ALL'AMATO PUPO
POLTRONISSIMI IN ALLARME: LEGA E M5S VOGLIONO TAGLIARE IL NUMERO DEI PARLAMENTARI (DA 630 A 400 DEPUTATI E DA 315 A 200 SENATORI) ENTRO L’AUTUNNO MA POI SERVIERA’ ADEGUARE LA LEGGE ELETTORALE (E SARANNO DOLORI) - I GRILLINI VORREBBERO SFORBICIARE ANCHE LO STIPENDIO - OPPOSIZIONI IN DIFFICOLTÀ: TENTENNANO SU UN TEMA TANTO CARO A RENZI E BERLUSCONI…
IL VERO DISASTRO ITALIANO? I BANCHIERI - DE BORTOLI: “CON CARIGE SIAMO A 12 ISTITUTI SALVATI: E’ L’EFFETTO DI TROPPE GESTIONI DISINVOLTE PER NON DIRE PEGGIO. IL GRUPPO LIGURE NEL 2007 VALEVA 6 MILIARDI E ORA 80 MILIONI - IL DECRETO DEL GOVERNO GIALLOVERDE, CHE ASSICURA UNA GARANZIA PUBBLICA SUI BOND E 1,3 PER UNA EVENTUALE RICAPITALIZZAZIONE? LA LEGGE DEL CONTRAPPASSO È SPIETATA…”
FLASH! - SALVINI NON HA DIMENTICATO: ISO-HARD POSTA SU INSTAGRAM LA FOTO DEI REGALI DI NATALE E SULLA SINISTRA BRILLA UNA BUSTA REGALO CON LO STEMMA DELLA POLIZIA. E' IL CALENDARIO DEL VIMINALE...
MESSI BENISSIMO – SUZY CORTEZ, BOMBASTICA EX MISS BUM BUM, NON HA MAI NASCOSTO DI ESSERE OSSESSIONATA DA LEO MESSI – ADESSO, PER OMAGGIARE LA SUA FEDE CALCISTICA, SI È FATTA TATUARE IL NOME DEL CAMPIONE SUL SUO SODO E ROTONDO POSTERIORE CHE LE HA FATTO GUADAGNARE LA FASCIA DI MODELLA CON IL FONDOSCHIENA DA URLO NEL 2015… (FOTO E VIDEO HOT)
UN TALENTO STO-RARO – AL CANOTTIERI ROMA "LECTIO MAGISTRALIS" DEL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA TRE VOLTE PREMIO OSCAR - GLI INIZI IN UNA SCUOLA PROFESSIONALE DI FOTOGRAFIA ("ERO TROPPO DISCOLO. MIO PADRE MI ISCRISSE LÌ"), IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, L’ INCONTRO CON BERNARDO BERTOLUCCI E “IL CINEMATOGRAFICO” CARAVAGGIO - IL LIBRO E LA SORPRESA…
VOLETE UN'IDEA PER UNA VACANZA DA MILLE E UNA NOTTE? - VISITATE IL VILLAGGIO DI HAID AL-JAZIL, IN EQUILIBRIO SU UN BLOCCO ROCCIOSO IN YEMEN: REGALA UN PAESAGGIO SURREALE DA SERIE TELEVISIVA FANTASY - LE ABITAZIONI SONO DI MATTONI DI FANGO E GODONO DI UNA VISTA A 360 GRADI SULLA VALLATA DEL WADI DAWAN – ECCO PERCHÉ È STATO COSTRUITO IN QUESTA POSIZIONE
DONNE RASSEGNATEVI, VOSTRO MARITO NON STA ESAGERANDO: L’INFLUENZA FA SOFFRIRE DI PIÙ GLI UOMINI – NON SI TRATTA DI UN FALSO MITO, MA DI UNA VERITÀ SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRATA. SECONDO UNA RICERCA CANADESE I MARITI SOTTO LE COPERTE SENTONO PIU' DOLORE PERCHE' DISPONGONO DI UN SISTEMA IMMUNITARIO MOLTO PIÙ…(VIDEO)