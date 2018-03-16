VIDEO-FLASH! COSA SUCCEDE QUANDO UNA SEGGIOVIA IMPAZZISCE? DI TUTTO! GENTE CHE VOLA, MACCHINARI AGGROVIGLIATI, PANICO GENERALIZZATO. GUARDATE QUESTO FILMATO DALLA GEORGIA...-
ACCHIAPPOTUTTO! – ALLA STAKONOVISTA BARBARA D’URSO ANCHE LA CONDUZIONE DI GRANDE FRATELLO 2018 (LE MANCA IL SEGNALE ORARIO) – IL RIFIUTO IN EXTREMIS DI BARBARA PALOMBELLI, I TANTISSIMI DUBBI SU BELEN, IL “NO’’ DI ILARY BLASI - BARBARIE HA GIÀ CONDOTTO IL REALITY PER TRE EDIZIONI, ORA DOVRÀ TORNARE A RIUNIRSI AD ENDEMOL, QUALCHE MESE FA AVEVA SMENTITO L’EVENTUALITÀ
GAY AMARI A 5 STELLE - IL ‘FATTO’ RIVELA: PRIMA DELL’OUTING SULLA PRESUNTA RELAZIONE TRA DI MAIO E VINCENZO SPADAFORA, SGARBI AVEVA INCONTRATO IN TRANSATLANTICO L'EX GRILLINA MARA MUCCI: "VUOI SAPERE COSE CONTRO DI MAIO? CHIAMAMI, SO TUTTO". E' LEI LA FONTE? - NICOLA MORRA AVVERTE I NEOELETTI GRILLINI: ‘VI AVVICINERANNO E VI OFFRIRANNO SOLDI O ESCORT. VOI REGISTRATE TUTTO E MANDATE A NOI’
ANCHE VOI NON AVRESTE ASSUNTO STEVE JOBS - ALL’ASTA LA SUA PRIMA LETTERA DA ASPIRANTE TECNICO INFORMATICO, ZEPPA DI ERRORI: AVEVA 18 ANNI, NON SAPEVA MANCO SCRIVERE HEWLETT-PACKARD ED ERA SPROVVISTO DI TELEFONO. ALLA VOCE ‘MEZZO DI TRASPORTO’ SCRIVE: ‘POSSIBILE, MA NON PROBABILE’. TRE ANNI DOPO FONDÒ LA SOCIETÀ CHE OGGI VALE 905 MILIARDI DI DOLLARI
A DISTANZA DI SICUREZZA, PLEASE! - NEL MONDO ANGLOSASSONE IL CASO WEINSTEIN HA GIA’ CAMBIATO LE ABITUDINI DI SALUTO TRA COLLEGHI: BACI E ABBRACCI SEMPRE PIU’ RARI, SI TORNA ALLA PIU’ FORMALE STRETTA DI MANO - DAVANTI ALLE CAMPAGNE #METOO, LE IMPRESE SI DIFENDONO E ASSUMONO MENO DONNE (PER LIMITARE I RISCHI DI “SEXUAL HARRASMENT”)
E’ MOURINHO O BAGLIONI? “SONO VIVO E SONO QUI” – SHOW DELLO "SPECIAL ONE" IN CONFERENZA, 12 MINUTI DI MONOLOGO PER DIFENDERE IL SUO LAVORO DOPO L’ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS: "LO UNITED E’ TORNATO A VINCERE CON ME. L'ULTIMA FINALE DI CHAMPIONS DISPUTATA DAI 'RED DEVILS' RISALE AL 2011"- LA STOCCATA A MONTELLA: FORTUNA NEI CAMBI... - VIDEO
CAFONAL! THE SISTINE HORROR - ‘VOLETE SAPERE QUALE È UN SEGRETO DELLA CAPPELLA SISTINA? DOPO PIÙ DI 500 ANNI QUALCUNO È STATO IN GRADO DI TRASFORMARLA IN UNA BOIATA PAZZESCA’ – IL CRITICO D’ARTE FRANCESCO BONAMI STRONCA IL MEGA LIVE SHOW ‘GIUDIZIO UNIVERSALE’: “UN’OFFESA A TUTTO CIÒ DI CREATIVO ED ARTISTICO CHE ESISTE. MARCO BALICH È RIUSCITO A FAR RIVOLTARE NELLA TOMBA CECIL B. DE MILLE, GENE KELLY, ZEFFIRELLI, FELLINI, LENI RIEFENSTAHL, ARISTIDE TOGNI, MOIRA ORFEI E P.T. BARNUM” – LA PARATA DEI MORTI DI FAMA ALL’AUDITORIUM