IL GIOCO DELL'ESTATE - RICONOSCERE IL PARTNER ROVISTANDO NEL SUO COSTUME
IL GIOCO DELL'ESTATE - RICONOSCERE IL PARTNER ROVISTANDO NELLE SUE MUTANDE
VIDEO FLASH - IL GIOCO (PERICOLOSO) DELL'ESTATE: BENDARE UNA RAGAZZA, METTERLE DAVANTI QUATTRO MASCHIONI E CHIEDERLE DI RICONOSCERE IL FIDANZATO INFILANDO LA MANO NEL COSTUME...TASTANDO IL VIRILE AUGELLO - UNA TIPA HA PROVATO E QUANDO HA DOVUTO INDOVINARE HA... - VIDEO!-
IL GIOCO DELL'ESTATE - RICONOSCERE IL PARTNER ROVISTANDO NEL SUO COSTUME
TU CHIAMALE, SE VUOI, AUDIZIONI - BALLERINI, MUSICISTI, CUOCHI E MODELLI: ECCO COSA NON SI DEVE FARE A UN PROVINO – “SBAGLIATO COSTRUIRSI MASCHERE, DANNOSO VOLER IMITARE MODELLI GIÀ VISTI E POI LASCIARE A CASA L’ANSIA -VIETATO ANCHE SOSTENERE CHE VI HA CONVINTO L’AMICA O IL FIDANZATO… – LIBRO+VIDEO PROVINO SHARON STONE PER "BASIC INSTINCT"
ORA SIAMO A CAVALLO: “IN FUTURO IL PARLAMENTO NON SARA’ NECESSARIO" – DAVIDE CASALEGGIO SENZA FRENI: "LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA? INEVITABILE IL SUO SUPERAMENTO" – "L'EUROPA? SERVE L'INTRODUZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE OBBLIGATORIO PER LA RATIFICA DI QUALUNQUE TRATTATO. IL TETTO DEL 3%? È ANACRONISTICO" – "I DAZI? UN ERRORE" - "COMUNISTA E POPULISTA? CATEGORIE VECCHIE" - E SUL M5S...
DAGORETROSCENA FCA - CONSIDERATO L’EREDE DI MARCHIONNE, ALFREDO ALTAVILLA NON È STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE PERCHÉ ITALIANO E TROPPO INDIPENDENTE. DOPO MARCHIONNE, JOHN ELKANN NON VUOLE CEDERE IL COMANDO A NESSUNO - NEGLI ULTIMI DUE ANNI AVEVA RIFIUTATO MOLTE POSIZIONI DI ALTISSIMO LIVELLO IN ALTRE AZIENDE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE CONFIDANDO IN ALCUNE PROMESSE SOTTOVOCE DI MARCHIONNE....
L’AUSTRALIA PERDUTA DEGLI ABORIGENI – QUESTE STRAORDINARIE IMMAGINI APPENA RESTAURATE RACCONTANO CIÒ CHE RIMANEVA DEGLI ABORIGENI SOPRAVVISSUTI ALL’INDOMANI DELL’INVASIONE E DELLO STERMINIO DEI COLONI INGLESI – TRA IL XIX E IL XX SECOLO, LA POPOLAZIONE FU ''RIDOTTA'' DEL 90%...
MI SALTA IL MOSCON (GIANNI) AL NASO! - IL CICLISTA ITALIANO COLPISCE UN AVVERSARIO CON UN PUGNO: ESCLUSO DAL TOUR - L’AZZURRO, GREGARIO DI FROOME, È RECIDIVO: RISCHIA UNA LUNGA SQUALIFICA E IL LICENZIAMENTO DEL TEAM SKY – IL PASSATO PIENO DI EPISODI INQUIETANTI DEL CICLISTA E LE SUE SCUSE – VIDEO
LA CINA E’ VICINA - AL VITTORIANO I PIU’ GRANDI CAPOLAVORI DELLA PITTURA AD OLIO CINESE – DA FRANCESCO RUTELLI ALL’AMBASCIATORE DI PECHINO IN ITALIA: ECCO CHI C’ERA AL VERNISSAGE - IL CURATORE DELL’ESPOSIZIONE STRINATI: “LA PITTURA A OLIO UN SECOLO FA IN CINA VOLEVA DIRE OCCIDENTE…”