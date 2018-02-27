VIDEO-FLASH! UN ITALO-CANADESE HA UN MESSAGGIO PER GLI ITALIANI: ‘CARI AMICI, QUI IN CANADA CADONO 40 CENTIMETRI DI NEVE IN UNA NOTTE, E LA GENTE NON PIANGE PERCHE' IL SINDACO DEVE VENIRE A TOGLIERLA. QUA SI PRENDE IN MANO LA PALA E SI INIZIA A SPALARE’ - IN UN SIMPATICO ACCENTO ‘MARCHICIANO’, DIEGO DA MONTREAL OFFRE LA SUA RICETTA: ‘MUOVETEVI, FA PURE BENE ALLA SALUTE!’

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L'italo-canadese Diego agli italiani: ''non piangete, spalate!''

 

 

 

 

 

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