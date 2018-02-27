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L'italo-canadese Diego agli italiani: ''non piangete, spalate!''
VIDEO-FLASH! UN ITALO-CANADESE HA UN MESSAGGIO PER GLI ITALIANI: ‘CARI AMICI, QUI IN CANADA CADONO 40 CENTIMETRI DI NEVE IN UNA NOTTE, E LA GENTE NON PIANGE PERCHE' IL SINDACO DEVE VENIRE A TOGLIERLA. QUA SI PRENDE IN MANO LA PALA E SI INIZIA A SPALARE’ - IN UN SIMPATICO ACCENTO ‘MARCHICIANO’, DIEGO DA MONTREAL OFFRE LA SUA RICETTA: ‘MUOVETEVI, FA PURE BENE ALLA SALUTE!’-
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FINCHE' VINCEVA L'OSCAR, ANDAVA BENE, ORA JENNIFER LAWRENCE "MOLESTA" WEINSTEIN: ''È COME UN FORUNCOLO SUL CULO CHE NON SE NE VA MAI VIA" - L’ATTRICE AL ‘LATE SHOW’ CON STEPHEN COLBERT: "È DAVVERO IL PEGGIOR TIPO DI UOMO CON CUI SI PUÒ AVERE A CHE FARE, MI CHIEDO QUANDO AVRÀ MAI FINE TUTTO QUESTO SCHIFO” - VIDEO!
GUTGELD CONTRO NICOLA ROSSI - ‘CARO DAGO, LA FLAT TAX È UNA STANGATA AL CETO MEDIO, E UN REGALO AI RICCHI, CHE RISPARMIEREBBERO 13 MILIARDI DI TASSE’ - CI SCRIVE IL DEPUTATO PD: ‘MA LA QUESTIONE PIÙ INTERESSANTE DELLA PROPOSTA È: CHI PAGHERÀ IL CONTO? UN “PRANZO GRATIS” NELL’ECONOMIA DI UN PAESE È UN MIRACOLO CHE NEMMENO BERLUSCONI E ROSSI POSSONO PROMETTERE…’’
UN PECHINO DI COLAO - L’AD VODAFONE IN DIFESA DELLA CINESE HUAWEI, ACCUSATA DAGLI USA DI SPIARE ATTRAVERSO GLI SMARTPHONE: LAVORIAMO BENE CON LORO, È UN’AZIENDA APERTA E INNOVATIVA. NON ABBIAMO MAI TROVATO NULLA DI STRANO NEL LORO HARDWARE O NEL LORO SOFTWARE. SE CI FOSSE STATO QUALCOSA CE NE SAREMMO ACCORTI. E POI ANCHE GLI APPARECCHI DELL’AMERICANA CISCO SONO PRODOTTI IN CINA”
I GHETTI (AL CONTRARIO) DI PARIGI: SE SEI BIANCO NON TROVI LAVORO! - IL SETTIMANALE “VALEURS ACTUELLES” DENUNCIA: I NEGOZI DEL DICIOTTESIMO ARRONDISSEMENT, A MAGGIORANZA AFRICANA E MUSULMANA, ASSUMONO SOLO NERI E ISLAMICI - LA LORO SPIEGAZIONE: “I FRANCESI BIANCHI CI DISCRIMINANO, È NORMALE CHE TRA DI NOI CI SI AIUTI…”
DI "NEYMAL" IN PEGGIO – SECONDO I GIORNALI SPAGNOLI E I MEDIA BRASILIANI "DEVE OPERARSI" MA IL TECNICO DEL PSG EMERY PUNTA AD AVERLO CONTRO IL REAL NEL RITORNO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS – ANCHE IN CASO DI INTERVENTO NEYMAR NON PERDERA' I MONDIALI…
CAFONALINO - ALLA PRESENTAZIONE DI “UN PAESE SENZA LEADER”, IL LIBRO DEL DIRETTORE DEL “CORRIERE DELLA SERA” LUCIANO FONTANA, ACCORRONO ENRICO MENTANA E PIGI BATTISTA, VELTRONI E TAJANI, TUTTI INSIEME AL TEMPIO DI ADRIANO - POI JAS GAWRONSKI, ANTONIO POLITO ‘BARBUDO’, MASSIMO FRANCO