27 feb 2018 11:52

VIDEO-FLASH! UN ITALO-CANADESE HA UN MESSAGGIO PER GLI ITALIANI: ‘CARI AMICI, QUI IN CANADA CADONO 40 CENTIMETRI DI NEVE IN UNA NOTTE, E LA GENTE NON PIANGE PERCHE' IL SINDACO DEVE VENIRE A TOGLIERLA. QUA SI PRENDE IN MANO LA PALA E SI INIZIA A SPALARE’ - IN UN SIMPATICO ACCENTO ‘MARCHICIANO’, DIEGO DA MONTREAL OFFRE LA SUA RICETTA: ‘MUOVETEVI, FA PURE BENE ALLA SALUTE!’