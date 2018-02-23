VIDEO-FLASH! 7 MOSSE DI AUTODIFESA CHE OGNI DONNA PUÒ USARE SE VIENE ASSALITA - COLPI SULLE PALLE, DITA NEGLI OCCHI, BORSETTATE IN FACCIA: ECCO TUTTI I PUNTI DEBOLI DA COLPIRE - MA GLI ISTRUTTORI DICONO: ‘TROVATE UNA PALESTRA E FATE UN CORSO. PER QUESTE COSE BISOGNA ALLENARSI, NON SI PUÒ IMPROVVISARE’-
“LEVATI DALLE PALLE, SCEMO” – DAMIANO, IL LEADER DEI MANESKIN, NEL MIRINO DEI SOCIAL: “SCENDI DAL PIEDISTALLO. MA QUANTO TE LA TIRI?” – LA REPLICA: “MENO DI QUANTO POTREI” – IL NUOVO LOOK CON DOPPIO TAGLIO DA BORO E LA CERETTA DEL LATO B PER IL NUOVO TOUR (SOLD OUT) – VIDEO
RETROSCENA ELEZIONI – MATTARELLA FARÀ DI TUTTO PER NON ANDARE ENTRO IL 2018 DI NUOVO ALLE URNE - LEU FARÀ PERDERE SEGGI AL PD - IL BANANA SPERA IN GENTILONI PREMIER CON CUI NEGOZIARE A PIACIMENTO I PROPRI AFFARI, EVITANDO IL BAZOOKA MEDIATICO DEL CONFLITTO D’INTERESSI - IL MOVIMENTO 5 STELLE È IMPERMEABILE AGLI SCANDALI
BANG BANG, ANBANG SE LO CIUCCIA IL GOVERNO CINESE - PECHINO PRENDE IL CONTROLLO DEL TERZO GRUPPO ASSICURATIVO DEL PAESE, A RISCHIO CRAC DOPO L’ARRESTO DELL’EX PATRON PER ‘REATI ECONOMICI’ - WU XIAOHUI, COCCO DEL REGIME GRAZIE AL MATRIMONIO CON LA NIPOTE DI DENG XIAOPING, AVEVA COMPRATO PURE IL WALDORF ASTORIA
CONDANNATO A UN ANNO E SEI MESI DI CARCERE L’INDUSTRIALE MODENESE 64ENNE ACCUSATO DI PERSECUZIONE E VIOLENZA SESSUALE VERSO UNA SUA DIPENDENTE - L’UOMO L’HA PALPEGGIATA DURANTE IL LAVORO E POI SI E’ GIUSTIFICATO (“E’ SOLO UNO SCHERZO”) E I SUOI LEGALI HANNO MINIMIZZATO “LA VITTIMA HA AVUTO UNA PERCEZIONE SBAGLIATA…”
ALBA ROSSA – NASCE LA NUOVA FERRARI: "NON CORRIAMO PER IL 2º POSTO”- ALLA MERCEDES CHE SI VANTA DI AVER IDEATO “MOLTO PIU’ DI UNA MACCHINA”, IL CAVALLINO RISPONDE CON LA "SF71H", UN BOLIDE PIU’ SNELLO E ADATTO AI CIRCUITI VELOCI - IL DT BINOTTO: “PARTIVAMO DA UNA BUONA BASE, L’ABBIAMO MIGLIORATA...” - VIDEO
CAFONAL EXTRALUSSO CON LAPONE - ELKANN APRE ‘GARAGE ITALIA’ NEL CENTRO DI GSTAAD, CON SUPERCAR PAGANI, MASERATI E FERRARI. STARRING ECCLESTONE, CASIRAGHI, BRANDOLINI, BORROMEO, BOTIN, VERSACE - E LANCIA LA CAMPAGNA #EVERYONE SULLA DIVERSITÀ: ‘SONO STATO IPERATTIVO, DISLESSICO, ABUSATO SESSUALMENTE, HO AVUTO PROBLEMI DI DIPENDENZA. OGGI SONO CAPACE DI AIUTARE CHI VIVE LE STESSE DIFFICOLTÀ’