VIDEO FLASH - SE A ROMA SI PIANGE PER L'ATAC, IN LOMBARDIA C'E' LO STRAZIO "TRENORD" - LORENZO ZILIANI PUBBLICA SU FACEBOOK UN DIVERTENTE "RESOCONTO" DI UN ANNO DA PENDOLARE SULLE LINEE FERROVIARIE CON RITARDI, DISSERVIZI, PROBLEMI E DISASTRI DI TUTTI I TIPI - VIDEO-
AMERICA FATTA A MAGLIE - BENVENUTI NEL TERZO ANNO DELL'ERA TRUMP: ACCUSE DI BROGLI IN FLORIDA, MINISTRI CACCIATI, LITI CON LA CNN, NOMINE CHE FANNO IMBUFALIRE I DEMOCRATICI. E POI C'È LA FRATTURA DI RUTH BADER GINSBURG, GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA GIÀ ACCIACCATA MA CHE PROMETTEVA DI MORIRE SULLO SCRANNO PUR DI NON LASCIARE UN ALTRO POSTO A TRUMP, CHE POTREBBE SCEGLIERE IL TERZO GIUDICE IN UN MANDATO…
IMPICCARSI AI NUMERI (SBAGLIATI) DI BRUXELLES - LA COMMISSIONE HA TOPPATO LE ULTIME 14 PREVISIONI, E ORA CI DICE CHE L'ITALIA L'ANNO PROSSIMO NON CRESCERÀ COME PREVISTO DAL GOVERNO E CHE IL DEFICIT SARÀ PIÙ ALTO. NELL'ULTIMO LUSTRO CI HANNO AZZECCATO SOLO UNA VOLTA
SOMALO MODO – ATTENTATO TERRORISTICO A MELBOURNE DOVE UN CITTADINO SOMALO SEMINA IL PANICO: AL GRIDO "ALLAH AKBAR" LANCIA LA SUA AUTO CONTRO UN CENTRO COMMERCIALE E LE DÀ FUOCO PRIMA DI ACCOLTELLARE TRE PASSANTI, UCCIDENDO UN UOMO: SULLA SUA MACCHINA SONO STATE TROVARE BOMBOLE DI GAS - L’ATTENTATORE HA POI TENTATO DI COLPIRE CON IL COLTELLO GLI AGENTI CHE GLI HANNO SPARATO (VIDEO)
L’ITALIA A CACCIA DEL POKER IN CHAMPIONS - LE NOSTRE 4 SQUADRE SONO TUTTE IN CORSA PER GLI OTTAVI: L' EN PLEIN MANCA DAL 2002-2003 – BASTA POCO ALLA JUVE PER PASSARE COME PRIMA - A INTER E ROMA MANCA UN PUNTO, IL NAPOLI NEL GIRONE PIU’ INCERTO – ECCO PERCHE’ I BIANCONERI TIFANO PERCHE’ LE ALTRE TRE ITALIANE ARRIVINO SECONDE
LUCI AL COTRONEON - SVESTITI I PANNI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO LUISS, ROBERTO COTRONEO È PRONTO A RITUFFARSI NELLA TRINCEA DELLA STAMPA CHE CONTA - DA MARCELLO SORGI A ANDREA VIANELLO, DA MARINO SINIBALDI (RIBATTEZZATO ‘SINIBALDO’) A PIER LUIGI CELLI FINO A FRANCA LEOSINI: ECCO CHI C’ERA ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO MEMOIR “NIENTE DI PERSONALE”
MERAVIGLIE PROIBITE – GUERRE, TERRORISMO E INSTABILITÀ POLITICA RENDONO ‘OFF LIMITS’ PER I TURISTI DEI LUOGHI UNICI E SPETTACOLARI: ECCO 20 LOCALITÀ PERICOLOSE CHE, AL MOMENTO, È MEGLIO EVITARE – DALLA CAPITALE DELLO YEMEN SANA'A, TANTO AMATA DA PASOLINI, ALL'EX FORTEZZA DELL'IMPERO ROMANO DIYARBAKIR, IN TURCHIA, FINO ALLA CITTÀ STRETTA TRA MARI E MONTI DI DERBENT, IN RUSSIA…
POMPE FUNEBRI – IL SESSO ORALE STA ALIMENTANDO UN BRUSCO AUMENTO DI CASI DI CANCRO ALLA BOCCA – COME È POSSIBILE? LA RAGIONE È DA RICERCARE NELLA TRASMISSIONE DEL PAPILLOMA VIRUS CHE DAI GENITALI PASSA ALLA BOCCA – NEGLI ULTIMI DECENNI AD AVER INFLUITO SULL’IMPENNATA DI CASI CI SONO ANCHE IL PORNO E LE APP DI INCONTRI…