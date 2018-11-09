VIDEO FLASH - SE A ROMA SI PIANGE PER L'ATAC, IN LOMBARDIA C'E' LO STRAZIO "TRENORD" - LORENZO ZILIANI PUBBLICA SU FACEBOOK UN DIVERTENTE "RESOCONTO" DI UN ANNO DA PENDOLARE SULLE LINEE FERROVIARIE CON RITARDI, DISSERVIZI, PROBLEMI E DISASTRI DI TUTTI I TIPI - VIDEO 

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