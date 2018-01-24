VIDEO-FLASH! SVEGLIATE DARWIN E GUARDATEVI QUESTO EROE DEI SELFIE. IL FINALE NON È SCONTATO: NESSUNO PUÒ IMMAGINARE SIMILI VETTE DI IDIOZIA-
ONDA ANOMALA! - ANNO DA RECORD PER LE RADIO: DECOLLANO RTL 102.5 E RADIO24 (CRUCIANI TOP), CRESCONO TUTTI GRANDI NETWORK COMMERCIALI. INVECE UN BAGNO DI SANGUE PER RADIORAI, DOPO LA CURA CARLO CONTI, CHE HA DA POCO ABBANDONATO L’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO LASCIANDO MACERIE IN TUTTE LE RETI. RADIO2 -10% SOLO NEL 2017. E IL CDR SI RIBELLA: 'FERMATE L'EMORRAGIA'
AMERICA FATTA A MAGLIE - C’È UNO SCANDALO CHE PUÒ AFFONDARE L’FBI. MA È TALMENTE GROSSO CHE I BUROCRATI DI WASHINGTON STANNO FACENDO DI TUTTO PER PROTEGGERE L’AGENZIA FEDERALE, CONSIDERATA ‘TOO BIG TO FAIL’. ORA PERÒ UN GRUPPO DI DEPUTATI E SENATORI VUOLE SCOPERCHIARE LE MAGAGNE - ‘LA RUSSIA È LA NOSTRA POLIZZA ASSICURATIVA NEL CASO SCIAGURATO DI VITTORIA DI TRUMP’, SCRIVEVA L’AGENTE ALLA SUA AMANTE. ORA I SUOI MESSAGGI SONO SPARITI, E…
FESTINO DI BENEFICENZA - VIDEO: I WEINSTEIN INGLESI SPUTTANATI DAL ‘FINANCIAL TIMES’, OVVERO IL LORO GIORNALE DI RIFERIMENTO - UNA CRONISTA SI INTRUFOLA ALLA CENA ‘PER SOLI UOMINI’ DEL ''PRESIDENTS CLUB'' DI LONDRA, DOVE 360 TRA I PIÙ RICCHI E POTENTI SI SONO GODUTI ‘LA SERATA MENO POLITICALLY CORRECT DELL’ANNO’: CON LA SCUSA DELLA 'CHARITY' SI MAGNA, SI BEVE E SI MOLESTANO 130 HOSTESS
FREAK SHOW - HA 24 ANNI ED È LA DONNA PIÙ PICCOLA DEL MONDO: JYOTI AMGE È ALTA APPENA 60 CM E PESA POCO PIÙ DI 6KG MA LA SUA STATURA LE HA FATTO GUADAGNARE UNA CERTA NOTORIETÀ E REALIZZARE IL SUO PIÙ GRANDE SOGNO: "RECITARE IN UN FILM DI HOLLYWOOD" (VIDEO)
DZEKO SALVA LA ROMA: E' IL GOL DELL'ADDIO? - CON LA SAMP FINISCE 1-1: APRE QUAGLIARELLA SU RIGORE (CONCESSO CON L’AUSILIO DELLA VAR) POI IL BOMBER BOSNIACO PAREGGIA NEL RECUPERO SULL’ASSIST DELL’ESORDIENTE ANTONUCCI (CLASSE 1999) – MONCHI: "LE OFFERTE ARRIVATE FIN QUI PER DZEKO NON SONO INTERESSANTI" – LA LAZIO BATTE L’UDINESE E CONSOLIDA IL TERZO POSTO - VIDEO
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO