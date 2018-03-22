Mario García Montealegre, 24 anni, di Toledo, prima arrestato e subito dopo rilasciato e multato per 60mila euro
VIDEO! LOCURA (E LORDURA) A BARCELLONA – UN 24ENNE DA’ UN CALCIO A UNA DONNA PER FARE UN VIDEO SU YOUTUBE- L’UOMO E’ STATO ARRESTATO E POI RILASCIATO E MULTATO DI 60MILA EURO- VIDEO-
Mario García Montealegre, 24 anni, di Toledo, prima arrestato e subito dopo rilasciato e multato per 60mila euro
BEYONCÉ, LA PERVE-STITA! - LA CANTANTE SI PRESENTA AL “WEARABLE ART GALA” CON UN ABITO A META’ TRA SIRENETTA FRITTODORATA E CONFEZIONE DEI FERRERO ROCHER - NELLE INTENZIONI DEI CREATORE IL SUO LOOK AVREBBE DOVUTO “RICHIAMARE L'ARMATURA DEGLI ESERCITI NUBIANI DELL'ANTICO EGITTO” (CIAO CORE)
SI SALVINI CHI PUO’ – IL LEADER LEGHISTA IN VISITA ALL' AMBASCIATA USA INSIEME A GIORGETTI “L’AMERIKANO”: "SIAMO STATI TRATTATI COME SE FOSSIMO GIÀ AL GOVERNO DEL PAESE. CON L'AMMINISTRAZIONE AMERICANA PARTIAMO DA OTTIMI RAPPORTI"- L’UNICA DIVERGENZA? LE SANZIONI ALLA RUSSIA
FONDO ELLIOTT NEWS - PRIME DIVERGENZE TRA IL MODERATO FULVIO CONTI E IL DIVISIVO ROCCO SABELLI - CONTI È A FAVORE DI LUIGI GUBITOSI, FUTURO AD - SABELLI VORREBBE GIOCARE UN RUOLO IN PRIMA LINEA - L’IRA DI CALENDA, A FAVORE DEL PIANO ELLIOTT, SUL PRESIDENTE DI CDP COSTAMAGNA
PAURA E DELIRIO AL TORNEO DI VIAREGGIO – UN GIOCATORE DELL'EMPOLI PRIMAVERA COLPITO DA UN SASSO LANCIATO DAI TIFOSI VIOLA – BAGARRE ALLA FINE DEL MATCH: DAGLI SPALTI VOLANO ANCHE BOTTIGLIE DI VETRO – IL DG DELL'EMPOLI: NON GIOCHEREMO PIU’ QUESTO TORNEO – E LA FIORENTINA…
IL CINESE YONGHONG LI PUO' SLOGGIARE PRESTO: IL MILAN LO VUOLE UN AMICO DI PUTIN - SI TRATTA DI ALISHER USMANOV, MAGNATE UZBEKO, IL CUI PATRIMONIO E’ STIMATO IN 15 MILIARDI DI DOLLARI. NEL 2007 HA INIZIATO LA SCALATA ALL'ARSENAL, CON I 110 MILIONI INVESTITI PER ASSICURARSI IL 14,6% DEI GUNNERS, MA CON LA TENSIONE IN CORSO TRA RUSSIA E GRAN BRETAGNA POTREBBE ESSERE COSTRETTO A DISINVESTIRE NELLA SQUADRA DI LONDRA...
CAFONALINO - IL FANTASMA DI GENTILONI LASCIA PALAZZO CHIGI E VA A PIEDI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO CAUSI, EX ASSESSORE AL BILANCIO CON VELTRONI: ‘ROMA INGOVERNABILE? NON CREDO. COM’È CHE LA CITTÀ CRESCEVA QUANDO C’ERAVAMO NOI? COSA È SUCCESSO?’ - AL TEMPIO DI ADRIANO, ORMAI DEDICATO ALLE SEDUTE SPIRITICHE DEL PD ROMANO, ANCHE UN FILIPPO SENSI PROSCIUGATO, GUIDO FABIANI E MORASSUT