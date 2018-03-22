VIDEO! LOCURA (E LORDURA) A BARCELLONA – UN 24ENNE DA’ UN CALCIO A UNA DONNA PER FARE UN VIDEO SU YOUTUBE- L’UOMO E’ STATO ARRESTATO E POI RILASCIATO E MULTATO DI 60MILA EURO- VIDEO

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Da www.corriere.it

Mario García Montealegre Mario García Montealegre

Mario García Montealegre, 24 anni, di Toledo, prima arrestato e subito dopo rilasciato e multato per 60mila euro

Mario García Montealegre Mario García Montealegre

 

 

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