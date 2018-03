SI SALVINI CHI PUO’ – IL LEADER LEGHISTA IN VISITA ALL' AMBASCIATA USA INSIEME A GIORGETTI “L’AMERIKANO”: "SIAMO STATI TRATTATI COME SE FOSSIMO GIÀ AL GOVERNO DEL PAESE. CON L'AMMINISTRAZIONE AMERICANA PARTIAMO DA OTTIMI RAPPORTI"- L’UNICA DIVERGENZA? LE SANZIONI ALLA RUSSIA