DAGONEWS

State attenti ai dipendenti del McDonald. Soprattutto se chiedete loro qualcosa gratis, potreste finire mazzolati. Sta facendo il giro del mondo il video girato da Marie Dayag, una ragazza che si trovava in un fast food non meglio precisato nello stato americano proprio nel momento in cui una cliente e una dipendente si sono prese a botte.

La cliente ha chiesto una soda, la cameriera si è rifiutata e ha spento il distributore di bevande per non permetterle di versarsela da sola. A quel punto la prima ha iniziato a offendere la seconda e a tirarle addosso patatine fritte. Non paga, la cliente ha iniziato a urlare “combatti”, senza considerare le dimensioni della donna con cui aveva a che fare. E infatti, una volta uscita, la cameriera, alta quasi il doppio, dopo essere stata colpita con un vassoio, ha preso per i capelli la cliente iniziando a prenderla a pugni.

Nel video girato da Dayag si vede poi la donna buttare l’altra su un tavolo con furia, mentre i colleghi provavano a fermarla. Nulla da fare, le due donne si sono separate il tempo di riprendere fiato e ricominciare a offendersi e colpirsi. Colpi in faccia, tavoli che volano, capezzoli che spuntano, parole sconnesse (a un certo punto la cliente ha detto: “mia mamma non è morta, abbi rispetto di mia mamma”, ma nessuno ha capito che c’entrasse).

Morale della favola: se siete in un McDonald e avete di fronte una cameriera più grossa di Lebron James, meglio non chiedere niente gratis.

