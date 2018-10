IO PENSO POSITIVO - LA BORSA DI MILANO CHIUDE IN SPRINT (+1,9%), SPREAD IN CALO A 296. L'ANALISI DELL'ECONOMISTA SALERNO ALETTA, UNO CHE TIFA PER LA MANOVRA GIALLOVERDE: ''L'ITALIA È IN SALUTE, L'UE VANEGGIA. LA SITUAZIONE DEL NOSTRO PAESE NON È MAI STATA COSÌ SOLIDA STRUTTURALMENTE DAL PUNTO DI VISTA DELLE RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE INTERNAZIONALI, ANCHE SE VIENE TACIUTA. ECCO COME LEGGERE I DATI''