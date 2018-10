VIDEO: NUOVE IMMAGINI DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI (PER MODO DI DIRE) - LA GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA HA DIFFUSO UN NUOVO VIDEO, CON IL GIRATO DELLE TELECAMERE DELL'ANSALDO E DELLA DITTA PICCARDO - IL VIADOTTO DA LONTANO AVVOLTO DA UNA NUBE, E LA STRADA IN BASSO CON LE AUTO CHE PASSANO MA POI L'IMMAGINE SALTA E SI VEDE L'ASFALTO DEL PONTE CROLLATO, DUE PERSONE CHE SI ALLONTANANO DALLE MACERIE…

ANSA - La guardia di finanza di Genova ha diffuso un nuovo video del crollo del ponte Morandi. Si tratta di un filmato che unisce le riprese delle telecamere di sorveglianza dell'Ansaldo e della ditta Piccardo. Nella prima parte si vede il viadotto ripreso da lontano che a un certo punto viene avvolto da una enorme nube. Nella seconda parte, che riprende la strada in basso lato Ovest in direzione sud si vedono le auto che passano e poi, dopo un salto immagine dovuto a un black out, si vede l'asfalto del ponte crollato, un furgone fermo e due persone che si allontanano dalle macerie.

PONTE MORANDI GENOVA ponte morandi genova 7

ponte morandi genova 1