ERESIA PORTAMI VIA – IN INDONESIA ARRIVA L’APP “DENUNCIA-ERETICI”, DOVE SEGNALARE I COMPORTAMENTI NON IN LINEA CON LE SEI RELIGIONI UFFICIALI. PER I DIPENDENTI PUBBLICI VA ANCORA PEGGIO: VENGONO TRACCIATI E LICENZIATI SE NON VANNO IN MOSCHEA – COME LA TEOCRAZIA SFRUTTA LA TECNOLOGIA