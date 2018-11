Elisabetta Esposito per il Giornale

naike rivelli

Naike Rivelli si scaglia contro il gossip sul suo profilo Instagram.

La soubrette e figlia d'arte - Naike è la figlia di Ornella Muti - ha pubblicato sui suoi canali social un video che richiama il layout di una rivista. Sulla copertina, Rivelli ha inserito delle foto di Fabrizio Corona e Asia Argento - al momento impegnati in una relazione sentimentale - Rodrigo Alves, noto come il Ken Umano, un meme creato da lei stessa con una sua foto e un'immagine animata in cui mostra il lato b inguainato nella lingerie e dice: " L'Italia è una presa per il c*** ".

Nella didascalia, la donna argomenta le sue posizioni. " Chi ha preso più soldi per la finta paparazzata in copertina super organizzata - scrive - Chi dice più la verità? Il Prezzo del Suc cesso spesso cambia le persone. È come se la luce, la purezza e la spontaneità, in certi contenitori, viene risucchiata via... ci sono programmi che si nutrono di cattiverie, dispettucci e superficialità. Mi mettono paura. Quando non avverto più nessun tipo di empatia, quando non sento nessun tipo di calore di compassione di sincerità umana, mi inquieto. Questo nuovo mondo pieno di nuovi mostri del Suc cesso - mi fa riflettere un sacco. Rimpiango l’Italia di Umberto Smaila almeno era onesta ".

naike rivelli

Non è la prima volta che Naike Rivelli utilizza i social per esprimere una posizione relativa a vari temi- per esempio in queste ore sta argomentando sulla naturalità dell'allattamento al seno e sulla body positivity - ma in particolare sullo show biz.

