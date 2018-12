LE VIE DELLE CORNA SONO INFINITE – CI SONO LUOGHI E OCCASIONI CHE STIMOLANO LA TENTAZIONE PIÙ DI ALTRI: AL PRIMO POSTO C’È LA PALESTRA SEGUITA DAGLI EVENTI SOCIALI LEGATI AL LAVORO E I SOCIAL – MA SE I MEETING POSSONO PORTARE A RELAZIONI STABILI, QUANDO SI PARLA DI SALA PESI È SOLO UNA SCAPPATELLA DI POCO CONTO – ECCO I 10 SEGNALI CHE DEVONO INSOSPETTIRE…

Da "www.vanityfair.it"

Luoghi comuni e occasioni che stimolano la tentazione: fare una mappa dei possibili luoghi e situazioni in cui il vostro partner vi potrebbe tradire è possibile. Si tratta di tendenze generali sull’infedeltà, che il sito IllicitEncounters, con sede nel Regno Unito, e il cui nome la dice lunga (incontri illeciti per persone sposate) ha individuto tramite un sondaggio.

Nella ricerca effettuata intervistando mille utenti iscritti al sito, IllicitEncounters ha scoperto che una persona su tre ha incontrato il suo potenziale partner con cui tradire in palestra.

Gli eventi sociali legati al lavoro sono stati il secondo scenario più popolare, con il 26% degli intervistati che ha dichiarato di aver fatto conoscenze interessanti che si sono poi rivelate delle scappattelle. Il sondaggio ha inoltre rilevato che i flirt iniziati alle feste di ufficio tendono a durare di più, mentre le relazioni ingannevoli che iniziano in palestra sono di solito più brevi.

Naturalmente, i social media rappresentano un altro eccellente posto popolare per tradire. Il 17% degli utenti ha dichiarato di aver incontrato un partner online. Questo non succede solo attraverso app di appuntamenti o siti di dating online per incontrare persone nuove, perché lFacebook e Instagram sono utilizzati anche per riconnettersi con ex, vecchie fiamme e amici con si erano persi i rapporti.

Secondo il sito Ashley Madison, un altro portale dedicato al tradimento amoroso,anche le posizioni lavorative rapprsentano un cliché per quanto riguarda ll’infedeltà. I dati dicono che le donne medico o infermiere sono le più traditrici, mentre per il sesso maschile vince la categoria dei commerciali.

Ovviamente si tratta di un sondaggio e la cosa migliore rimane sempre non andare nel panico ogni volta che il vostro lui va a prendere l’aperitivo con i colleghi, ma fidarsi o parlargli se si ha la sensazione che qualcosa non vada. Esther Perel, psicoterapeuta di New York, autrice del libro The State of Affairs: Rethinking Infidelity (Lo stato delle relazioni: ripensando l’infedeltà), sostiene che «le coppie che scelgono di ritornare insieme e ricostruire il rapporto dopo l’infedeltà, spesso finiscono con il creare una relazione più forte, più amorevole e mutuamente comprensiva rispetto a prima».

«Le relazioni extra-coniugali danno un brutto colpo alla relazione oppure danno il via a cambiamenti che erano assolutamente necessari. La ferita arriva fino all’osso, ma può essere guarita. Ci sono molte persone che si preoccupano profondamente per il benessere dei loro partner anche mentre in realtà stanno mentendo, così come chi è stato tradito spesso continua ad amare lo stesso e vuole trovare un modo per stare insieme».

I dieci segnali:

Si agita quando viene fuori il tema dell'infedeltà

Comincia ad agitarsi quando gli raccontate della vostra amica che è stata tradita? Ovvero inizia a toccarsi nervosamente i capelli, a grattarsi le braccia...? Wood avverte che questo potrebbe essere un segnale: «Perché dovrebbe essere così in ansia che qualcun altro è stato infedele? Non ha senso».

Annuisce quando intende un no

Traci Brown, esperta di linguaggio del corpo, consiglia di fare la classica domanda trabocchetto: a bruciapelo, chiedetegli: “Ehi, mi stai tradendo?”. Se a voce dice no, ma con la testa pare che annuisca, allora il segnale è inequivocabile: è infedele.

Non fa le coccole dopo il sesso: Se il vostro partner non vuole mai dedicarsi alle coccole post-sesso, Wood avverte che questo potrebbe essere un segnale che ha un'altra compagna a cui è più legato emotivamente.

Siccome si sente più coinvolto con l'altra, riserverà a lei questo tipo di intimità. Magari, però, semplicemente non è un gran coccolone: provate a chiedergli perché non si trattiene con voi dopo; se si incarta nella spiegazione e racconta di cose senza senso, allora rizzate le antenne.

Vi dà una pacca sulla spalla quando lo abbracciate

«Sapete quando a volte un ragazzo vuole abbracciarvi, ma a voi non va e quindi lo accarezzate sulla schiena? Questo è in realtà un segno di infedeltà in un compagno. Stranamente, è così subconscio che non si renderà nemmeno conto di farlo, ma avvertirete che non è un gesto sessuale né tantomeno intimo», specifica Wood. Ricordate però com'era all'inizio: se prima vi abbracciava e adesso non più, preoccupatevi; altrimenti forse non gli interessavate dal principio.

Nasconde i palmi

«Quando le persone mostrano i loro palmi significa che stanno dicendo la verità», afferma Brown. Per questo, se lui si mette le mani in tasca o sotto il tavolo, questo è un segno di disonestà. Provate a fargli una domanda sulla fedeltà e fate attenzione a quello che fa con le mani.

È gelosissimo del suo cellulare

Oscura alla vostra visuale o nasconde lo schermo del cellulare, quando riceve telefonate o messaggi? Allarme rosso. Ciò non significa che voi dovete sapere tutto quello che il suo telefono contiene, ma il fatto che sobbalzi e vada in paranoia tutte le volte che il suo smartphone si anima, non è buon segno.

I suoi occhi cambiano quando si discute di argomenti spinosi

Il suo schema oculare si sposta significativamente dalla norma quando fate una domanda specifica? Preoccupatevi. Per esempio, se di solito alza lo sguardo verso destra quando risponde alle domande, ma all'improvviso guarda in basso a sinistra nel momento in cui gli chiedete qualcosa riguardo alla fedeltà, è un segnale importante.

«Quando le persone mentono, hanno un sovraccarico cognitivo e inizieranno a muovere gli occhi in modo diverso perché in realtà stanno elaborando qualcosa di diverso nel loro cervello, inventando la risposta o nascondendo la verità», spiega Brown.

Ha un'espressione di rabbia sul viso, anche se è per una frazione di secondo

«Le microespressioni facciali sono quelle che passano velocemente sul viso. Potrebbero durare una frazione di secondo e spesso derivano direttamente dal sistema limbico, quindi qualcosa che risiede fuori dalla coscienza.

Provate quindi a testare la sua buona fede, facendo domande a tradimento: “Stai vedendo altre persone?” e notate se un improvviso sguardo di paura o di rabbia gli scorre sul viso. Insomma, se la sua reazione emotiva non si adatta alla conversazione».

Si copre la bocca quando parla di fedeltà

Non sapreste dire se mentiva quando gli avete chiesto cosa ne pensa dei traditori? Ripensate a ciò che stava facendo con la sua bocca. «Se si copre la bocca, ciò che sta pronunciando è sempre tra la mezza verità e una bugia. Sta trattenendo le informazioni», avverte Wood . Inoltre, aggiunge che un altro indizio è che gli si irrigidiscono le labbra e la bocca.

Il suo modo di parlare cambia quando parla di fedeltà

Secondo Brown, se notate un cambiamento nel suo modo di parlare quando discute della fedeltà, (cioè la sua voce diventa più alta o più bassa del solito), questo è un segno importante che potrebbe mentirvi.

Passa molto tempo ad atteggiarsi

Se lo sorprendete a fare cose come tirar fuori il petto, tirarsi indietro i capelli, controllarsi allo specchio e allungare le gambe, Wood avverte che potrebbe essere perché sta «vivendo qualcosa che lo fa sentire bene e lo inorgoglisce». Quindi, se siete voi la causa del suo benessere, ottimo segno; se invece ultimamente non fate che litigare e c'è crisi tra di voi, allora è qualcun'altra che lo rende felice.

