LE VIE DELLA SFIGA SONO INFINITE – UN CLOCHARD STATUNITENSE DI 60 ANNI MUORE IN STRADA PER IPOTERMIA DOPO AVER VISSUTO IN POVERTÀ ASSOLUTA: PECCATO CHE L’UOMO SIA DECEDUTO SENZA SAPERE DI AVER EREDITATO UNA FORTUNA DI 250 MILIONI DI EURO – IL SENZATETTO ERA TRA GLI EREDI LEGITTIMI DI HIGUETTE CLARK, MA LUI NON HA MAI SAPUTO DI...

Da "www.leggo.it"

huguette clark 1

Una storia drammatica ed una vera beffa, per un uomo morto in povertà assoluta e dopo aver vissuto per tanti anni in strada, che non sapeva di aver ereditato una vera e propria fortuna, che ammontava complessivamente a circa 300 milioni di dollari (oltre 250 milioni di euro).

Timothy Grey, 60enne clochard statunitense che morì nel 2013 a causa di un'ipotermia, non sapeva infatti di comparire tra i legittimi eredi di una sua lontana zia, la nota artista, ereditiera e filantropa Huguette Clark.

Il patrimonio della donna, una delle più famose e importanti dal punto di vista economico di tutta la storia degli Stati Uniti, ammontava infatti a 300 milioni di dollari.

senzatetto 1

Huguette Clark, figlia di William A. Clark, senatore e imprenditore di successo nei settori minerario, ferroviario e finanziario, non si era mai sposata e aveva sempre vissuto da sola, nelle sue lussuose proprietà al centro di New York, in California e nel Connecticut. Oltre a possedere diversi altri immobili, Huguette Clark era un'apprezzata pittrice e si dedicava a opere filantropiche.

la famiglia clark

Dopo aver passato gli ultimi 20 anni della propria vita in ospedale, Huguette Clark morì nel 2011, a quasi 105 anni, lasciando denaro e immobili a diverse persone di fiducia e ad alcune fondazioni e musei d'arte.

Da quel momento in poi, tutti i discendenti della donna hanno deciso di ricorrere alle vie legali per reclamare parte dell'eredità. Anche il nome di Timothy Grey compare tra i legittimi discendenti, ma l'uomo ne era completamente ignaro.

I legali dei discendenti avevano anche tentato di mettersi in contatto con lui, ma in famiglia nessuno aveva avuto sue notizie dal 1990, quando Timothy, subito dopo la morte della madre, era sparito nel nulla per finire a vivere in strada.

senzatetto 2

La vicenda, oggi, torna d'attualità: un tribunale ha stabilito una nuova ripartizione dell'eredità tra tutti i legittimi discendenti, con l'erogazione di 19 milioni di dollari a ciascuno. Sarebbero toccati anche a Timothy, se solo il destino non avesse deciso altro.

huguette clark 3 huguette clark 2 il senatore clark