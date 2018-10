LE VIE DEL VIBRATORE SONO INFINITE – DONNE, SE NON SIETE RIUSCITE ANCORA A TROVARE IL PUNTO G ALLORA ARMATEVI DI SANTA PAZIENZA E COMPRATEVI UN VIBRATORE – SUL MERCATO C’È UNA SCELTA INFINITA, MA BISOGNA COMPRARE QUELLO GIUSTO PER GODERE AL MASSIMO: C'E' IL SEX TOY IN GRADO DI SIMULARE IL SESSO ORALE CON UNA LINGUA IN SILICONE, IL VIBRATORE PER GIOCARE CON IL PARTNER E...

Dov'è il punto G?

Il punto G esiste! Evvai! Ma dov'è?

In realtà il punto G non è un punto né un bottone che schiacci e fa partire i fuochi d'artificio in automatico... Ma è una regione, più o meno ampia a seconda della donna, localizzata all'interno della vagina. La puoi trovare nella parete anteriore (ossia, nella parete vaginale superiore, vicina all'uretra) a una profondità tra 5 e 7 cm dall'apertura della vagina.

Questa regione speciale è costituita da un tessuto spugnoso erettile, simile a quello del clitoride e dei genitali maschili. Lì si concentra una complessa catena terminazioni nervose che hanno il potenziale di darti tantissimo piacere sessuale.

Come stimolare il tuo punto G?

Prima di tutto è importante sapere che TUTTE le donne possiedono il punto G, solo che ciascuna lo ha di dimensioni e sensibilità diverse.

Se non hai ancora provato un orgasmo vaginale oppure qualche sensazione di piacere all'interno della vagina, probabilmente non hai ancora scoperto esattamente la posizione del tuo punto G. Ma non ti preoccupare, con un po' di pazienza e tranquillità puoi esplorare le tue zone di piacere fino a trovare lo stimolo giusto e adatto al tuo corpo.

Un buon vibratore con angolazione specifica per la stimolazione del punto G può essere il tuo grande alleato in questa nuova avventura!

hedo q5

1. Per chi sta iniziando: Hedo Q5 - vibratore in silicone per stimolare il punto G

Consigliamo questo vibratore per chi non ha ancora trovato la posizione esatta del proprio punto G: la sua punta è leggermente più larga del resto della sua lunghezza, garantendo la stimolazione su tutta la circonferenza vaginale e rendendo quindi più facile trovare e massaggiare il punto G.

Prova a usarlo con una frequenza di vibrazione media e muovendolo "avanti-indietro", per fare un gioco di stimolo intenso in tutta la zona finché trovi il punto giusto.

- Realizzato in silicone medicale: sicuro e facile da pulire;

- Ricaricabile con USB;

- Rilievo specifico per la stimolazione del punto G;

- Flessibile: può essere piegato per raggiungere diverse angolazioni;

- 8 modalità di vibrazione;

- Prodotto resistente all'acqua.

zemalia

2. Per chi ha trovato il punto G, ma non sa ancora come stimolarlo: Zemalia - il vibratore per la stimolazione del punto G più venduto su Amazon

Realizzato in silicone medicale, questo vibratore ha un design studiato per dare una doppia stimolazione:un rilievo sulla punta per massaggiare il punto G e un "bunny" esterno dedicato al clitoride.

È un prodotto a prova d'acqua, facile da pulire e non irrita la pelle sensibile della tua vagina. Possiede 10 modalità di vibrazione e una funzione di riscaldamento fino a 40°C che stimola il flusso sanguigno, aumentando la sensibilità di tutta la zona.

Ti diamo il nostro consiglio su come usarlo: prova a introdurre il vibratore solo fino alla metà della sua lunghezza e usa la punta per massaggiare la regione superiore della parete della vagina con movimenti circolari.

Puoi provare a iniziare con una frequenza di vibrazione meno intensa per "svegliare" i nervi e i vasi sanguini e poi piano piano aumentare la frequenza, sempre mantenendo i movimenti circolari.

- Realizzato in silicone medicale: sicuro e facile da pulire;

- Ricaricabile con USB;

hedo q3

- Doppia stimolazione: clitoride e punto G;

- 10 modalità di vibrazione;

- Funzione di riscaldamento fino a 40°C;

- Il prodotto resiste agli schizzi d'acqua, ma il produttore sconsiglia l'immersione completa;

- Possibilità di restituzione per i primi 30 giorni + 1 anno di garanzia.

3. Per chi conosce il suo punto G e vuole provare nuovi stimoli: Hedo Q3 - vibratore in silicone dedicato alla stimolazione del punto G

Questo modello è proprio dedicato per esplorare tutta la zona del punto G: il suo design ha un'angolazione più accentuata per lo stimolo intenso delle pareti vaginali e la sua maniglia rende l'esperienza comodissima e semplice.

Ti consigliamo di utilizzarlo in maniera molto diretta, stimolando la zona del punto G con la punta del vibratore e movimenti brevi.

- Realizzato in silicone medicale: sicuro e facile da pulire;

- Ricaricabile con USB;

- Design con curvatura specifica per la stimolazione del punto G;

- Pratica impugnatura: esplora il tuo punto G con comodità;

- 10 modalità di vibrazione;

- Prodotto resistente all'acqua.

lovey angel

4. Per le più esperte: Lovey Angel - vibratore di silicone per il punto G e simulazione di sesso orale

Questo vibratore è il top! Il suo design super innovativo (e tra altro, bellissimo!) simula il sesso orale e stimola intensamente il punto G. Consigliamo questo modello per le ragazze che hanno già incontrato il loro amato punto di piacere, già conoscono il modo perfetto di massaggiarlo e vogliono qualcosa di nuovo.

Puoi usare la "lingua" del vibratore anche per stimolare altri punti sensibili come i capezzoli e il clitoride.

E già che abbiamo parlato di clitoride: anche la base vibra, stimolando tutta la zona del clitoride e attorno alla vulva, aiutando a irrigare la zona di sangue e aumentando la sensibilità di tutti i tuoi orgasmi!

- Realizzato in silicone medicale: sicuro e facile da pulire;

- Ricaricabile con USB;

- Design con curvatura specifica per la stimolazione del punto G;

- 10 modalità di vibrazione;

- Base vibratoria che stimola tutta la zona vaginale e anale;

- Prodotto resistente all'acqua.

aucos

5. Per giocare con il tuo partner: Aucos - vibratore per la stimolazione del punto G a due

Hai trovato il tuo punto G, sai esattamente come stimolarlo e vuoi provare qualche nuova avventura con il tuo amore? Prova a usare questo vibratore quando fai l'amore, sarà una esperienza magica!

- Realizzato in silicone medicale: sicuro e facile da pulire;

- Ricaricabile con USB;

- Flessibile, si adatta alle curvature della vagina;

- 10 modalità di vibrazione;

- Può essere usato per la stimolazione tanto del punto G quanto anale;

- Prodotto resistente all'acqua.

