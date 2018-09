VIENI AVANTI, GUADAGNINO – GLI EREDI DI ANA MENDIETA, ARTISTA CUBANA, HANNO FATTO CAUSA AD AMAZON STUDIOS, PER ALCUNE SCENE DI ''SUSPIRIA'' TRATTE DALLE OPERE DELL’ARTISTA – LE IMMAGINI SONO STATE INSERITE NEL PRIMO TRAILER E POI SONO STATE SUCCESSIVAMENTE RIMOSSE – MA DOPO LA VISIONE DEL FILM I RAPPRESENTATI DEGLI EREDI INDIVIDUANO ALTRE OTTO SCENE CHE…

DAGONEWS

suspiria 2

Gli eredi dell’artista Ana Mendieta hanno fatto causa ad Amazon Studios, casa di produzione del film ‘Suspiria’, per alcune scene del film di Luca Guadagnino che, secondo gli atti depositati, avrebbe usato illegittimamente alcune immagini delle opere dell’artista.

Nell’accusa si fa riferimento al primo trailer del film di giugno: nel video ci sarebbero alcune scene tratte da ‘Rape Scene’ e ‘Untitled (Silueta Series, Mexico)’, realizzate da Ana Mendieta negli anni ’70. Nello specifico si fa riferimento alle immagini di una donna legata con una corda a un tavolo bianco (Rape Scene) e la sagoma di un corpo su un lenzuolo (Silueta Series). Guadagnino, in passato, aveva detto di essersi ispirato all’arte di Mendieta.

suspiria 1

A luglio, quindi, gli eredi di Ana Mendieta hanno inviato una lettera ad Amazon chiedendo la rimozione delle scene, e infatti ad agosto è stato distribuito un secondo trailer in cui quelle immagini erano state rimosse. Il patrimonio dell’artista è gestito dalla sorella, Raquelin Mendieta, e dalla nipote, Raquel Cecilia Mendieta, che consentono l’utilizzo delle immagini per scopi accademici, ma non per uso commerciale.

A settembre, in seguito alla presentazione del film a Venezia, un rappresentante degli eredi ha confermato che le due scene incriminate erano state rimosse, ma ne erano state individuate altre otto che avevano delle somiglianze con il lavoro di Mendieta.

guadagnino suspiria

Giovedì è stata depositata una causa in una corte federale di Seattle: gli eredi chiedono un risarcimento danni e un ordinanza restrittiva nei confronti di Amazon. Il film deve ancora uscire nelle sale. Il regista sarà costretto a rimontarlo tagliando le scene o troveranno un accordo con la famiglia Mendieta?

suspiria guadagnino suspiria guadagnino trailer 4 Luca Guadagnino chiama Chloe Grace Moretz per il remake di Suspiria suspiria guadagnino trailer 8

suspiria guadagnino trailer 1 suspiria guadagnino trailer 10 suspiria guadagnino trailer 11 suspiria guadagnino trailer 2 suspiria guadagnino trailer 3 suspiria guadagnino trailer 5 suspiria guadagnino trailer 6 suspiria guadagnino trailer 7 suspiria guadagnino trailer 9