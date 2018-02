9 feb 2018 12:52

VIOLENZA CAPITALE – RAGAZZINO PESTATO IN METRO PER AVER CHIESTO DI NON SPINGERE: ARRESTATI 8 MINORENNI – NELLA VIOLENTA AGGRESSIONE AVVENUTA A OTTOBRE SCORSO SULLA LINEA A, LA VITTIMA, COLPITA CON CALCI E PUGNI, RIPORTÒ LA FRATTURA DI UNA VERTEBRA OLTRE A DIVERSI TRAUMI AL CRANIO E ALLA SPALLA