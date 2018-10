“IL MESSAGGERO” RACCONTA GLI APPLAUSI A SALVINI A SAN LORENZO: “I RESIDENTI DICEVANO: ORA BASTA. ALLO SPACCIO DIFFUSO, ALL’ILLEGALITÀ, ALLA VIOLENZA, AL DEGRADO. CHIEDEVANO IL PUGNO DI FERRO. LA RUSPA. E CHE RUSPA SIA, E NON SOLO METAFORICA. CHI VIVE A SAN LORENZO PUÒ TESTIMONIARE DELL’AVVILIMENTO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI” - LE VIDEO INTERVISTE A CHI CONTESTAVA SALVINI: “IL PROBLEMA NON E’ L’IMMIGRATO, CHE NON VIENE ASCOLTATO, NON VIENE AIUTATO MA LASCIATO ALLO STATO BRADO E REAGISCE COME UN ANIMALE TENUTO IN GABBIA” - VIDEO