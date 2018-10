UNA VITA DA FEDIFRAGO – GLI ORARI MIGLIORI, I CONTATTI E I MOTIVI CHE SPINGONO AL TRADIMENTO: ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUGLI UOMINI INFEDELI – SECONDO UNA RICERCA PIÙ DI DUE TERZI SONO SPOSATI DA OLTRE 10 ANNI E IL 44% DICHIARA DI ESSERE IN UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE DA UN ANNO – E SUL PERCHÉ SI DECIDE DI AVERE UN ''AFFAIR''…

DAGONEWS

tradimento 4

L'agenzia di appuntamenti online Ashley Madison ha recentemente condotto una ricerca sulla vita dei traditori seriali, scoprendo quali sono le tendenze dei fedifraghi, quando contattano la loro fiamma e perché tradiscono.

Il sito ha intervistato 1.600 uomini che hanno rivelato di iniziare a pensare alle loro amanti fin dalle prime ore del mattino: più di due terzi sono sposati da oltre 10 anni e il 44% dichiara di essere in una relazione extraconiugale da un anno o meno.

tradimento 3

Gli orari lavorativi sono il momenti migliore per flirtare e si prediligono i contatti via sms. Il 47% dei fedifraghi dichiara di essere in contatto con la persona che tradisce una o due volte al giorno, mentre solo il 42% contatta il coniuge una o due volte al giorno.

La metà di loro è capace di interrompere una riunione di lavoro o altre attività importanti per rispondere a chiamate o messaggi della propria amante, mentre il 73% afferma che non lo farebbe mai per la propria partner.

tradimento 3

Il ‘buio’ è la fascia oraria preferita per gli incontri, ma per molti il limite è fissato non oltre le 9 di sera: il 21 per cento degli intervistati ha detto di non vedere la propria amante oltre quella fascia oraria.

Isabella Wise, direttrice delle comunicazioni di Ashley Madison, afferma che queste persone hanno qualcosa in comune: la motivazione che li spinge a tradire: «Questi uomini vivono una vita felice con la moglie e con la famiglia, eppure manca loro qualcosa per completare il quadro. Per alcuni è il sesso, per altri può semplicemente essere la sensazione di essere desiderati».

tradimento sesso 3 cornuto 2

tradimento 4

