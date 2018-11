VOGLIO ESSERE UN MASCHIACCIO! – ROSSETTI DA DIVA E GEL FRA I CAPELLI: IN UNA PAROLA TOMBOYISH, LO STILE VISTO SUGLI ULTIMI TAPPETI ROSSI CHE VEDE DONNE AUDACI A PROPRIO AGIO IN UN LOOK MASCHILE – UNA FLUIDITÀ ESTETICA AZZARDATA CON GRANDE EFFETTO DA CHARLIZE THERON, AMBER HEARD, KRISTEN STEWART E CLAIRE FOY, E DIVENTATA GIÀ UN MUST ALLE SFILATE DI PRADA E ALEXANDER MCQUEEN

Martina Villa per "www.iodonna.it"

In una parola “tomboyish”. Ovvero, “una donna a suo agio in un look maschile, ma che abbraccia a pieno la sua femminilità”. Proprio la fluidità estetica fra i generi sembra ispirare il beauty look più affascinante degli ultimi red carpet: rossetti da diva e gel maschile fra i capelli.

Lo azzardano spesso, e con grande fascino, Kristen Stewart, volto beauty Chanel, Claire Foy, l’attrice ora in sala con due film, First Man e il quarto episodio tratto dalla saga Millennium Quello che non uccide, prendendo il testimone da Rooney Mara, altra icona dello stile glam gotico.

Fan del look anche l’attrice Mia Goth, 24 anni, nel cast di Suspiria di Luca Guadagnino, gotica di nome e di stile, con le sopracciglia decolorate, i capelli lucidati in chignon minimali e labbra accese di rossi intensi e drammatici. Super sexy nelle loro ultime apparizioni sui red carpet anche Charlize Theron e Amber Heard, entrambe conquistate da gel e rossetti scarlatti.

Se il binomio chioma “genderless” e rossetti super femminili conferma che gli opposti si attraggono, la bellezza è pur sempre questione di equilibrio. Valgono (ancora) le lezioni di trucco dell’icona del fascino androgino e magnetico Greta Garbo: labbra rosso scuro rivelano grande eleganza a contrasto con una pelle di luna (il suo segreto per bucare lo schermo era la polvere Max Factor in Silver Stone, dai riflessi argento. Una dritta utile per scegliere l’illuminante da abbinare al rossetto rouge noir).

Una testa “impomatata” è invece un’arte che dal barbiere arriva alle passerelle, da Prada a McQueen: «La riga al centro è rigorosa, il ciuffo modellato più seducente. Scegliete una mousse per un finish opaco o un gel per un look lucido» spiega Sam McKnight che, da Balmain, ha copiato il look di Paul Newman su Cara Delevingne.

Bastano due elementi per un look da gran sera. Obiettivo, raggiungere la sensualità misteriosa dalle attrici anni ’30 e il fascino maschile dei sex symbol anni ’50: la contaminazione è la chiave per rendere classici uno stile, per definizione, sempre più fluido.

