VOGLIO “L’OMINO” BIANCO! - THAILANDIA ALL’AVANGUARDIA PER LO SBIANCAMENTO DEL PENE: IN UNA CLINICA DI BANGKOK 100 TRATTAMENTI IN UN MESE - LO STESSO OSPEDALE TEMPO FA HA SUSCITATO POLEMICHE PER AVER DATO NOTIZIA DI UNA CURA DI BELLEZZA DENOMINATA “VAGINA 3D”

(askanews) – Bangkok all’avanguardia per lo sbiancamento del pene, che una clinica della capitale ha praticato a 100 uomini in un solo mese. Il Lelux Hospital è diventato famoso appunto per il suo know-how in questa operazione di sbiancamento dell’organo genitale, ha iniziato a fornire il trattamento sei mesi fa, quando un cliente maschio si è lamentato per le “parti scure” sul suo inguine.

THAILANDIA - SBIACAMENTO DEL PENE

“In questi giorni c’è un sacco di gente che ce la chiede.Abbiamo avuto 100 clienti circa in un mese, tre o quattro clienti al giorno”, ha commentato Bunthita Wattanasiri, che gestisce il reparto di dermatologia. Il trattamento usa lo sbiancamento laser per ottenere il risultato. La televisione tailandese e i social media hanno acceso i riflettori sulla vicenda dopo che ieri l’ospedale ha diffuso le foto di un uomo che si sottopone al trattamento.

Lo stesso ospedale tempo fa ha suscitato polemiche per aver dato notizia di un trattamento di bellezza denominato “Vagina 3D” nel quale il grasso corporeo della cliente stessa è utilizzato per rimpolpare i genitali. Bunthita ha precisato che la maggior parte dei clienti è tra i 22 e i 55 anni, spesso appartenenti alla comunità LGBTQ. Il trattamento costa circa 650 dollari in cinque sessioni. Procedure di sbiancamento di diverse parti del corpo sono diffuse in tutto il mondo, ma in Thailandia sono diventate problematiche, dopo che pubblicità sullo sbiancamento della pelle hanno causato sdegno e accuse di razzismo.