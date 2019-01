VOGLIO UNA VITA SPERICOLATA: IL PRINCIPE FILIPPO MEJO DI STEVE McQUEEN! – QUEL MATTACCHIONE RIBELLE DEL DUCA DI EDIMBURGO DOPO ESSERSI CAPPOTTATO A 97 ANNI SUONATI SI RIMETTE AL VOLANTE. E SI DIMENTICA DI METTERE LA CINTURA - IL MARITO DELLA 'BEGHINA' ELISABETTA AMMONITO DALLA POLIZIA: IL PROBLEMA È CHE SOLO LA REGINA POTREBBE INTIMARE AL PRINCIPE CONSORTE DI SMETTERE DI GUIDARE. MA NON LA FARA’. ECCO PERCHE’

Luigi Ippolito per “il Corriere della Sera”

Quella Land Rover cappottata sul ciglio della strada cristallizza lo stato della nazione e raffigura il punto di congiunzione fra le due saghe che avvolgono la Gran Bretagna: quella della famiglia reale e quella della Brexit.

Perché l' incidente stradale ( car crash ) del principe Filippo riporta in qualche modo alla « car crash Brexit », l' uscita dalla Ue a impatto frontale che si sta delineando in caso di mancato accordo con Bruxelles.

E la sventata arroganza del marito di Elisabetta fa il paio con la sciocca disinvoltura con cui Londra si è approcciata al divorzio dall' Europa.

Tanto che Filippo si è beccato un ammonimento ufficiale della polizia: perché qualche giorno dopo aver causato una carambola che per miracolo non si è rivelata mortale, si è fatto consegnare una macchina nuova fiammante e si è rimesso spavaldamente alla guida, lui quasi 98enne, per di più senza cintura di sicurezza.

Giovedì scorso Filippo se l' era vista brutta. Era da solo alla guida quando si è immesso su un strada principale poco lontano dalla tenuta reale di Sandringham: un incrocio molto pericoloso già teatro di diversi incidenti in passato.

La Land Rover del principe è stata investita in pieno da una macchina che arrivava in velocità e si è capovolta: Filippo è rimasto intrappolato e i primi soccorritori hanno dovuto squarciare il tetto della vettura per liberarlo dalle lamiere.

L' ultranovantenne, incredibilmente, non ha riportato un graffio, anche se era visibilmente scosso. La guidatrice dell' altra macchina si è invece ferita a un ginocchio, mentre la passeggera si è spezzata un polso: illeso un bambino di pochi mesi che era sul seggiolino posteriore. Entrambi i guidatori sono stati sottoposti dalla polizia al test dell' alcol (risultato negativo), ma Filippo ha dato la colpa al sole radente che lo ha abbagliato.

I soccorritori hanno riferito che il principe sembrava particolarmente preoccupato della sorte delle donne nell' altra macchina: ma questo particolare non sembra aver avuto seguito. Anzi. La passeggera col polso rotto si è lamentata di non aver ricevuto le scuse di Sua Altezza e si è detta «molto scontenta» di come Buckingham Palace ha trattato l' incidente.

Che un quasi centenario vada in giro in macchina da solo può destare stupore, ma in realtà non c' è nulla di illegale: dopo i 70 anni, in Gran Bretagna, bisogna sottoporsi ogni tre anni al rinnovo della patente, ma non ci sono limiti di età. Tanto che sono centinaia i matusalemme al volante. E fonti di palazzo hanno assicurato che Filippo ha avuto la patente rinnovata di recente, anche se non hanno rivelato se si sia sottoposto a dei test.

Ma dopo l' incidente di giovedì al Principe hanno controllato la vista e una volta ricevuto l' ok lui si è rimesso subito alla guida: una decisione bollata come «sventata» e «folle» da ex funzionari reali.

Il problema è che c' è una sola persona in tutto il regno che potrebbe intimare a Filippo di smettere di guidare: ed è la regina Elisabetta. Ma è difficile che lo faccia. Anche perché significherebbe togliere al marito, che è una vita che si annoia, uno dei pochi trastulli rimasti (oltre che guidare il calesse).

Il povero principe consorte, è la verità, non ha mai avuto una vita facile. Sempre un passo dietro la regina, sempre nella penombra, senza un vero ruolo costituzionale. L' anno scorso è pure «andato in pensione», cioè ha rinunciato a presenziare a impegni ufficiali. Il tedio, che deve averlo inseguito per tutta l' esistenza, lo avrà ora assalito in pieno.

Lui, in fondo, era nato per l' azione e aveva pure servito in marina durante la guerra. Poi, da giovane principe, si era sfogato pilotando macchine veloci e perfino aerei da turismo. E anche adesso, al crepuscolo dell' esistenza, prova forse a rivivere al volante quel poco di brivido che gli è sempre stato negato. Finché non arriva il car crash .

