VOLETE UNA BOTTA DI ADRENALINA? GUARDATE COSA FANNO QUESTI POMPIERI AMERICANI CHE SI SFIDANO ALLA “FIREMATIC RANGER”, UNA COMPETIZIONE MOLTO NOTA A NEW YORK CHE METTE A DURA PROVA I NERVI E IL FISICO (VIDEO)

FIREMATIC RACING

DAGONEWS

firematic racing 5

Non potete vivere senza adrenalina? Questo video fa al caso vostro. Si tratta del “Firematic racing”, una gara molto popolare a New York che vede come protagonisti pompieri, impegnati in una sfida contro il tempo e, in certi casi, anche contro la forza di gravità.

firematic racing 4

Si tratta di prendere gli insegnamenti basici di un soccorso e trasformarli in uno sport adrenalinico: così le scale vengono salite alla velocità della luce, si scende da un furgono ancora in corsa e si allacciano tubi a un idrante con un rapidità incredibile. Vedere per credere.

firematic racing 2 firematic racing 6 firematic racing 1 firematic racing 3