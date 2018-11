VOLETE MISURARE IL TEMPO CHE PASSATE A FARVI GLI AFFARI DEGLI ALTRI SU FACEBOOK? PRESTO POTRETE – NEL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DELL’APP ARRIVERÀ UN SERVIZIO CHE VI MOSTRA QUANTE ORE PASSATE SUL SOCIAL NETWORK E VI OFFRE LA POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE UN TIMER – ZUCKERBERG FA FINTA DI AFFRONTARE LA DIPENDENZA DAI SOCIAL, IN REALTÀ VUOLE SOLO (COME AL SOLITO) I VOSTRI DATI...

Enrico Forzinetti per www.corriere.it

LA FUNZIONE DI FACEBOOK PER MISURARE IL TEMPO PASSATO SUL SOCIAL

Se ne parlava ormai da diversi mesi, ma ora è ufficialmente arrivato anche su Facebook uno strumento che serve a misurare il tempo che ogni utente trascorre quotidianamente sul social. Come spiegato da Techcrunch il rilascio di questa opzione attraverso l’aggiornamento dell’app avverrà gradualmente nelle prossime settimane. Per il momento questo tool non è ancora disponibile in Italia.

Cosa si può fare (e cosa no)

Il nuovo servizio del social in realtà non è altro che un semplice grafico, visualizzabile dal menu «Impostazioni e Privacy», che mostra il tempo totale calcolato in minuti o ore passato dall’utente su Facebook. Un dato che però non permette di visualizzare il numero degli accessi fatti, non tiene traccia degli orari a cui sono stati effettuati e soprattutto non fornisce un’indicazione su quali attività abbiano impegnato maggiormente le persone sul social.

Per gestire al meglio il proprio tempo, Facebook offre poi la possibilità agli utenti di scegliere quali contenuti vogliono vedere principalmente all’interno del proprio feed, in modo da far meno fatica a trovarli, e suggerisce di sfoltire il numero di pagine o di amici seguiti. Inoltre si può anche impostare un determinato timer di utilizzo del social: nel momento in cui questa soglia viene raggiunta comparirà una notifica sul display dell’utente.

Gli strumenti di Apple e Android

Con questa novità, Facebook cerca almeno in apparenza di affrontare la questione dell’utilizzo eccessivo del social, anche se in realtà non offre nessuna vera soluzione per poter risolvere il problema. O onor del vero sarebbe impensabile per l’azienda bloccare in automatico alcuni funzioni o l’accesso a certi contenuti al raggiungimento di una soglia di tempo, limitando così l’uso della sua stessa piattaforma.

Però il rilascio di questo tool serve per colmare il gap che si era creato con altri big del mondo della tecnologia. Tra le novità di iOS 12 c’era infatti anche la funzione «Tempo di utilizzo» per monitorare nell’arco delle 24 ore l’uso delle app scaricate, social compresi, il numero di attivazioni dello schermo e di notifiche ricevute. Lo strumento messo a disposizione all’interno dell’ultimo aggiornamento del sistema operativo di Apple offre poi anche la possibilità di limitare l’uso di alcune applicazioni per un certo periodo di tempo.

Anche Google si sta muovendo in questa direzione e ha messo a punto il tool «Digital Wellbeing» per Android Pie. Le funzionalità sono di fatto le stesse di «Tempo di utilizzo» su iOS, ma con un’impostazione grafica differente. Questo strumento è appena uscito dalla sua versione beta, diventando disponibile sul Play Store per tutti i possessori di un Pixel o di Android One.

