WhatsApp, c'è un modo per mandare i messaggi programmati. L'opzione non è stata ancora sviluppata per la popolare applicazione di messaggistica istantanea, ma esistono delle App che potrebbero essere utili per non restare tutta la sera di Capodanno, allo scocco della mezzanotte, incollati al proprio smartphone.

Mentre iOS scarseggia di applicazioni veramente idonee a tale operazione, su Android è possibile contare su SKEDit, un'App davvero utile per programmare l'invio di messaggi precompilati in precedenza. L'applicazione in questione è in grado di programmare chiamate, SMS, messaggi su Facebook Messenger e Gmail, e anche su WhatsApp.

Basta trovare la frase giusta a tema Capodanno 2019, selezionare il nome del destinatario dalla rubrica e impostare il giorno e l'ora in cui mandare l’augurio. SKEDit permette anche di controllare la frequenza di invio del messaggio e dispone anche dell'interessante opzione denominata 'Ricordami prima di inviare': attivandola si potrà ricevere una notifica prima dell'invio definitivo del messaggio programmato in precedenza.

L'App è scaricabile dal Play Store di Google, e rappresenta la migliore scelta se si è interessati alla programmazione di messaggi. Per il 2019 non ci resta che sperare in un aggiornamento ufficiale di WhatsApp che includa questa modalità tanto richiesta dagli utenti. Non esiste, inoltre, un metodo per scoprire chi ha effettivamente inviato un messaggio di auguri tramite il software in questione. Quindi, niente paura.