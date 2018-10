28 ott 2018 12:54

VOLETE SAPERE QUANTO SI È MESSO IN TASCA ‘FURBIZIO’ PER ANDARE AL 'GF VIP'? PER LA SCENEGGIATA IN DIRETTA L’EX GALEOTTO AVREBBE CHIESTO E OTTENUTO UN CACHET CHE SI AGGIRA SUI 50MILA EURO – UN RICCO BOTTINO DAL QUALE ANDRÀ DECURTATA UNA CIFRA PER RIPAGARE LA DISTRUZIONE DEL CAMPER MESSO A DISPOSIZIONE DAL BISCIONE... (VIDEO)