VOLETE SCOPRIRE SE IL PARTNER VI TRADISCE? USATE WHATSAPP! – ECCO IL TRUCCO PER SPIARE TRA LE CHAT DEL VOSTRO COMPAGNO FEDIFRAGO: NON SERVE CONTROLLARE I MESSAGGI MA BISOGNA TROVARE LA CRONOLOGIA CON I PROFILI CONTATTATI PIÙ DI FREQUENTE – OPPURE LEGGERE I MESSAGGI INVIATI PER SBAGLIO E POI ELIMINATI: PER FARLO SERVE…

1 – WHATSAPP, CON QUESTO TRUCCO È POSSIBILE SCOPRIRE IN CHAT IL PARTNER CHE TRADISCE

Gennaro Sgambati per www.tecnoandroid.it

fuga da whatsapp 7

Le storie d’amore contemporanee non possono esiliarsi dall’utilizzo di WhatsApp. La piattaforma per la messaggistica istantanea è protagonista assoluta di ogni tipo di relazione ed è anche la sede in cui si esprimono alcuni dei sentimenti principali degli innamorati: passione, complicità, rabbia, gelosia.

WhatsApp, scoprire il tradimento del partner in chat

FOTO WHATSAPP RAGAZZA

La gelosia soprattutto spopola in chat. Sempre più persone hanno il desiderio morboso di ingannare su eventuali tradimenti del proprio partner attraverso i canali WhatsApp. C’è da dire che spesso i segnale sono tutt’altro che infondati. Sulla chat, così come l’amore, sono in prima linea anche i tradimenti.

tradimento

Per scoprire se il proprio partner è impegnato in una liason segreta c’è un segreto. Come ovvio su WhatsApp spiare via server il dispositivo del proprio lui o della propria lei è impossibile, a meno che non si sia hacker di un certo livello. Per raggiungere il proprio obiettivo sarà quindi necessario il possesso del device.

Chi tradisce spesso e volentieri tende a cancellare le conversazioni incriminate. Controllare solo le chat sarebbe quindi superfluo. Per un’indagine più completa ci si può affidare al menù Impostazioni, che attraverso la sezione Account ci pone dinanzi ad un vero storico delle chat con nomi e cognomi dei profili contattati con maggior frequenza da nostro partner.

Attraverso un rapido incrocio di dati sarà possibile giungere a conclusioni che si avvicinano al vero.

2 – WHATSAPP: COME CATTURARE I MESSAGGI CANCELLATI PRIMA CHE VENGANO ELIMINATI PER SEMPRE

Domenico Pitasi per www.tecnoandroid.it

doppia spunta whatsapp

Whatsapp consente di cancellare i messaggi inviati per sbaglio. Si tratta di una funzione che tutti noi conosciamo ed usiamo in luogo degli ultimi aggiornamenti disposti a favore delle applicazioni Android ed iOS.

Ma se volessimo colmare la nostra curiosità e scoprire come leggere messaggi cancellati? Apparentemente non c’è modo di risalire al contenuto del testo, se non quello di chiedere al diretto interessato. Giusto, “apparentemente”. C’è un trucco che permette di aggirare la limitazione. Ve lo spieghiamo in due parole.

Whatsapp: come leggere i messaggi già cancellati

mario brega cornuto

Il team di sviluppo dell’applicazione Whatsapp Messenger è famoso per stravolgere le nostre abitudini di utilizzo con aggiornamenti epici che cambiano radicalmente il nostro modo di usare l’app.

ansia da whatsapp

Cambiamenti più o meno importanti rientrano nel nostro interesse e convergono verso nuove frontiere di utilizzo. Una delle funzioni più apprezzate dell’ultimo periodo è senz’altro quella relativa alla possibilità di eliminare i messaggi per sempre. In questo caso non si tratta di una semplice cancellazione unilaterale ma il contenuto viene perso per sempre all’interno della chat. Resta solo una finestra che informa di un messaggio che non consente di risalire al contenuto non letto.

fuga da whatsapp 2

Il nostro contatto potrebbe chiederci cosa contenesse il messaggio in chat, ma noi possiamo rifiutarci mantenendo l’anonimato. Una situazione che non piace proprio a tutti e che molti vorrebbero aggirare per il solo desiderio di sapere. Un modo esiste.

tradimento 3

Il metodo per leggere messaggi Whatsapp cancellati si chiama Notification History ed altro non è che un’applicazione gratuita che intercetta i messaggi in transito nel nostro profilo. Prima ancora che il testo del messaggio da leggere venga cancellato, l’app interviene salvando tutto nella barra delle notifiche. In questo modo si potrà recuperare facilmente accedendo alla taskbar.

tradimento 1

Un altro modo per leggere i messaggi persi è quello di affidarsi ad un’altra app chiamata WhatsRemoved, che rispetto alla precedente offre un archivio in memoria che non viene perso alla cancellazione della notifica. In questo caso vi sono però seri dubbi sulla gestione della privacy, in quanto l’app si garantisce accesso completo ai dati ed alle chat.

Entrambe le applicazioni sono gratis sul Play Store e si raggiungono dai rispettivi link. Sei riuscito a smascherare i tuoi contatti scoprendo i loro messaggi nascosti?