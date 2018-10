VOLETE TRASCORRERE UNA GIORNATA ALLA PRETTY WOMAN CON ZIA JULIA? E ALLORA SGANCIATE! – JULIA ROBERTS FESTEGGIA 51 ANNI E SI METTE ALL'ASTA LANCIANDO UN CONCORSO PER SOSTENERE UN’ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DI GAY E LESBICHE: DONANDO UNA SOMMA SI PUÒ VINCERE UN INCONTRO CON LEI, CON TANTO DI PRANZO, IMMANCABILI SELFIE E SHOPPING DA 2500 DOLLARI A BEVERLY HILLS…

Paola Caruso per "www.corriere.it"

julia roberts 8

Meglio il sorriso o le gambe? I fan di Julia Roberts non sanno scegliere. L’attrice a 51 anni (spegne le candeline il 28 ottobre) mostra con orgoglio queste sue «armi» di bellezza senza tempo, che oltre alla bravura indiscussa l’hanno portata sull’Olimpo di Hollywood e sul palco degli Academy Awards a ritirare l’Oscar come miglior attrice nel 2001 per «Erin Brockovich».

Non a caso, Calzedonia l’ha scelta per la nuova campagna dei collant e la rivista Harper’s Bazaar le ha dedicato la copertina di novembre con una foto (favolosa) tutta smile e arti inferiori. E anche se a 51 primavere non si sente più Pretty Woman (ha dichiarato che un ruolo del genere non è più adatto alla sua età), non ha perso l’autoironia (vedi foto scherzose sui social) e ha una gran voglia di aiutare gli altri.

julia roberts 7

Una delle sue ultime idee charity è il concorso che la vede protagonista: «Una giornata con Julia a tema Pretty Woman». Il ricavato del concorso va all’associazione GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Education Network).

julia roberts 6

Come funziona? Donando una somma (link nella bio del suo account Instagram) si può vincere un incontro con lei, organizzato con tanto di pranzo con la star, immancabili selfie e shopping da 2500 dollari in Rodeo Drive a Beverly Hills. Più si dona e più si ha possibilità di vincere.

I pro e i contro di Instagram

Come tanti divi anche la Roberts è sbarcata su Instagram. Il primo post risale è del 26 giugno 2018 e in poco tempo ha scoperto i pro e i contro della visibilità social: da una parte riceve complimenti a go go, dall’altra gli haters non le perdonano la minima debolezza.

julia roberts 5

E così, quando la diva ha pubblicato una foto casalinga senza trucco con la nipote Emma Roberts, gli odiatori sono partiti all’attacco, rimproverandola persino del fatto che starebbe invecchiando male. L’impressione è che Julia sia come un buon vino: migliora con le stagioni, senza ricorrere al bisturi o al botox (almeno sembra). Basta guardare la foto di Harper’s Bazaar che la ritrae su una parete rocciosa, in versione arrampicatrice con abito da sera e sorriso smagliante, per capire che sono tutte chiacchiere.

julia roberts 4 julia roberts 2 julia roberts 1 julia roberts 3