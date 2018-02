A VOLO D’UCCELLO - A UDINE UNA DONNA ESCE DA UN LOCALE E SI TROVA DAVANTI UN ESIBIZIONISTA CON IL PISELLO AL VENTO - LEI SCAPPA E LUI LA INSEGUE: “HO INIZIATO A CORRERE ALL'IMPAZZATA PER DIVERSE CENTINAIA DI METRI FINO A QUANDO…”

Da http://www.udinetoday.it

Stava rincasando a piedi dopo una serata in un locale trascorsa con alcuni amici, quando improvvisamente le si è parato davanti agli occhi un uomo con i genitali scoperti. E' accaduto questa notte intorno alle 2.00 nella zona del Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

ESIBIZIONISTA

IL RACCONTO DELLA DONNA

"Appena me lo sono visto davanti - racconta scossa la ragazza vittima della situazione - ho immediatamente accelerato il passo, e ho deviato da via Trento lungo viale Trieste. Non vedendolo mi sono tranquillizzata, ma qualche istante dopo me lo sono ritrovata nuovamente. Per raggiungermi deve aver percorso le strade interne per poi uscire nuovamente sul viale principale. La sensazione era proprio quella che mi stesse osservando, finchè ho compreso che realmente mi stava inseguendo. Allora ho iniziato a correre all'impazzata per diverse centinaia di metri fino a quando ho raggiunto casa mia dove mi sono rinchiusa dentro pietrificata".

Secondo l'identikit fornito dalla giovane si tratta di un uomo magro, caucasico, sulla cinquantina d'anni e alto più di 1 metro e 80 centimetri. Un esibizionista in piena regola secondo la quarantenne che nelle prossime ore si recherà dai Carabinieri a sporgere denuncia. "Molto probabilmente si tratta anche di un vero e proprio maniaco, forse italiano - aggiunge -. Non riuscirei a descriverlo più di così. So solo che aveva lo scroto e il pene tutto di fuori. Onestamente appena ho notato questo particolare ho pensato solo ad allungare il passo e poi a scappare".