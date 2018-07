VORRESTE ESSERE PAGATI PER MANGIARE NUTELLA? QUESTA È LA NOTIZIA CHE ASPETTAVATE: FERRERO STA CERCANDO 60 “GIUDICI SENSORIALI”, PERSONE A CUI “PIACEREBBE IMPARARE A GUSTARE CACAO E GRANELLA DI NOCCIOLA” – NESSUNA ESPERIENZA RICHIESTA, BASTA NON AVERE ALLERGIE - DAI GUARDIANI DELLE ISOLE DESERTE AI COCCOLATORI DI PANDA: ECCO GLI ALTRI LAVORI PIÙ BELLI DEL MONDO

Da www.corriere.it

Professione «giudice sensoriale». Ovvero assaggiatore di Nutella. Un annuncio che golosi e appassionati della celebre crema spalmabile probabilmente sognavano di trovare.

E ora c'è. Il colosso dolciario, attraverso Soremartec Italia Srl, sua società di ricerca e sviluppo, cerca 60 persone per testare i suoi prodotti.

merenda con nutella

Ad Alba

L’inserzione pubblicata su Openjobmetis, si legge: «Ricerchiamo persone a cui piacerebbe imparare a gustare cacao, granella di nocciole e altri prodotti semilavorati dolci». Sessanta giudici sensoriali, così vengono definiti.

«Un corso di formazione retribuito - di tre mesi, con inizio a settembre - avrà l'obbiettivo di educare il senso dell'olfatto e del gusto e migliorare la capacità di esprimere a parole ciò che si percepirà con gli assaggi dei prodotti semilavorati».

NUTELLA personalizzata

«Al termine del corso - si legge ancora - i candidati ritenuti idonei saranno assunti con contratto di somministrazione duraturo nel tempo con un impegno part-time di due giorni a settimana di due ore». Ultimo dettaglio, la sede di lavoro: Alba. Requisiti richiesti, a quanto pare nessuno. Tranne, ovviamente, amare il dolce.

2 – ASSAGGIARE NUTELLA E GLI ALTRI MESTIERI PIÙ BELLI DEL MONDO

Carlotta Rocci per “la Repubblica”

rhiannon taylor, tester di hotel di lusso

Esistono lavori da cui nessuno vorrebbe mai prendersi una pausa, nemmeno ad agosto. Il problema è soltanto uno: sono pochi, e la fila degli aspiranti professionisti è lunghissima.

Non è un caso, infatti, se da due giorni i centralini della Ferrero, il colosso dolciario piemontese, papà della Nutella, scottano per le telefonate di centinaia di persone disposte a tutto per far parte della squadra dei 60 "giudici sensoriali" che da settembre saranno selezionati per assaggiare le materie prime e i prodotti che l' azienda esporta in tutto il mondo.

E pensare che quando la Openjobmetis ha pubblicato l' annuncio, per conto della Soremartec Italia, la società che si occupa di ricerca e sviluppo per la Ferrero, pensava di cavarsela con una selezione circoscritta al Piemonte.

Nanni Moretti Nutella

I candidati hanno chiamato da tutta Italia. L' impegno, come si legge nell' annuncio, è di qualche ora, due giorni alla settimana. Non è richiesta nessuna esperienza, basta non avere allergie.

Succede quasi sempre così con i lavori più belli del mondo: non richiedono nessuna competenza specifica, se non quella di saperli cogliere al volo. Ben Southall diventò famoso per aver bruciato sul tempo quasi 35mila candidati accaparrandosi il posto di ambasciatore dell' isola di Hamilton, un paradiso in terra affacciato sulla barriera corallina australiana.

custodire isole deserte

Ai giornali di tutto il mondo raccontò che il lavoro era duro e valeva i 70mila euro che gli vennero offerti, nel 2009, per sei mesi di attività. Ma è probabile che gli abbiano creduto davvero in pochi.

Anche oggi, ci sono ancora isole da favola in cerca di guardiani: basta scegliere quella giusta, dalla Tanzania alla Scozia. In palio, in questi mesi, c' è Inchcolm Island, un' isola disabitata e pittoresca a nord di Edimburgo.

Chi ne diventerà il custode per otto mesi avrà a disposizione un cottage da favola, 24 mila euro e la compagnia di una colonia di foche.

say it with nutella

Rhiannon Taylor, 29 anni, fotografa australiana è la donna più invidiata al mondo, almeno da chi spenderebbe in viaggi tutti i propri risparmi. Lei, da anni, viene pagata per viaggiare e testare hotel di lusso.

coccolare i panda

Non è un modo elegante per dire che la ragazza se la spassa e basta, perché i suoi servizi sono richiesti e strapagati, la sua notorietà appena al di sotto di quella dell' influencer Chiara Ferragni, un altro mestiere che tanti ruberebbero volentieri alla neomamma di Cremona.

E che dire dell' annuncio pubblicato qualche tempo fa da una clinica veterinaria di Dublino? «Si cerca un coccolatore professionista di gatti», recitava. Paga annua 25mila euro, non una montagna d' oro, ma di certo abbastanza per chi - appassionato di felini domestici - non debba far altro che ascoltare il rassicurante ronzio delle fusa di un micio.

L' elenco dei lavori da sogno per gli amanti degli animali è lunghissimo. All' ultima selezione per "coccolatore di panda" nel Giant Panda Protection and Research Center, in Cina, si sono presentati in 17mila.

giovanni ferrero

Una sistemazione in un resort di lusso alle Bahamas, uno stipendio e un ufficio sulla spiaggia: è quel che offre, quest' anno il Baha Mar di Nassau al suo Chief flamingo officer, il guardiano dei fenicotteri che sono l' attrazione principale dell' isola. Sembra una favola: ma l' annuncio esiste davvero.

nutella spray panda gigante fenicottero zoo di praga