zanza

Filippo Graziosi per www.ilrestodelcarlino.it

"Mi sembra di essere rimasto solo". Il blazer blu, la camicia aperta sul petto, gli occhiali a goccia. Pucci Cappelli guarda la bara di Zanza che esce dalla piccola chiesetta del cimitero tra gli applausi. Erano coetanei, hanno fatto lo stesso lavoro e hanno avuto la stessa grande, smisurata passione per le donne.

zanza

Per anni hanno provato a mettere uno contro l’altro, contando le conquiste come su un pallottoliere. "Ma non siamo mai stati rivali, anzi – racconta Pucci al termine della cerimonia. Io e lui eravamo i playboy più conosciuti della riviera, ma ce ne erano anche altri. Noi però eravamo famosi e abbiamo resistito negli anni. Ora che Zanza se ne è andato mi sento più solo. Poco fa, dentro la chiesa, mi è sembrato di assistere al mio funerale. Ma spero che il mio, quello vero, possa essere tra tanti anni».

pucci cappelli

Vite parallele quelle di Pucci e Zanza. Il primo nel raffinato Paradiso, il secondo nel più ruspante Blow Up di Bellariva. "Abbiamo passato una vita nelle discoteche, sono stati anni d’oro. Spesso quando il Paradiso chiudeva passavo a trovarlo. Maurizio era sempre lì sulla porta del locale. Un vero ‘buttadentro’. Una volta mi ricordo che in nemmeno mezz’ora si era portato due ragazze in spiaggia... Quando è tornato gli ho detto: ‘M che cosa sei?’. Adorava le donne. Era un ragazzo speciale, educato. Anche negli ultimi anni abbiamo continuato a vederci, era sempre bello incontrarsi e fare due chiacchiere con lui".

funerali zanza 9 funerali zanza 1 Maurizio Zanfanti Zanza Maurizio Zanfanti Zanza Maurizio Zanfanti Zanza Maurizio Zanfanti Zanza Maurizio Zanfanti Zanza funerali zanza 12 funerali zanza 10 funerali zanza 8 Maurizio Zanfanti Zanza funerali zanza 11 funerali zanza 4 funerali zanza 6 Maurizio Zanfanti Zanza Maurizio Zanfanti Zanza

funerali zanza 7 funerali zanza 2 funerali zanza 3 funerali zanza 5