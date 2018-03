POSTA! - SARKOZY IN STATO DI FERMO PER SOSPETTE TANGENTI PER 5 MILIONI DI EURO DA GHEDDAFI. CHE POI HA RINGRAZIATO NEL MODO CHE TUTTI SANNO... - L’ITALIA E’ IL SECONDO PAESE EUROPEO PER RICHIESTE D'ASILO DEI MIGRANTI. E MENO MALE CHE DA NOI DOVEVANO SOLO "TRANSITARE" PER ANDARE AL NORD