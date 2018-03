ZERO ZERO TETTE - VACANZE LUSSO E BIKINI: LA NUOVA VITA DELL’AGENTE SEGRETO RUSSO ANNA CHAPMAN - ARRESTATA NEL 2010 NEGLI STATI UNITI CON L’ACCUSA DI SPIONAGGIO, POI RISPEDITA A MOSCA, GRAZIE A UNO SCAMBIO DI PRIGIONIERI, DOPO ESSERE DIVENTATA UNA STAR - E ORA…

Da http://www.corriere.it

anna chapman 9

Di lei si era parlato parecchio qualche anno fa: Anna Chapman, russa, capelli rossi, alias Anya Kuschenko, era una delle dieci spie russe che erano finite in manette nel 2010 negli Stati Uniti. Accusata di spionaggio, era stata rispedita in patria dopo essere diventata praticamente una star (le erano arrivate persino proproste per girare film, una Barbie era stata disegnata ispirata a lei). Era stata dichiarata colpevole di cospirazione e di agire come agente segreto di un governo straniero, riportata in Russia in uno scambio di prigionieri, ora sui social racconta la sua nuova vita. Tra vacanze, sole, costumi e bikini.

