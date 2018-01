ZUPPA DI NOZZE PARANORMALE - UNA DONNA IRLANDESE (MENTALMEMNTE INCERTA?) SPOSA UN PIRATA FANTASMA CON CUI SOSTIENE DI PRATICARE UN SESSO A DIR POCO FANTASTICO (MA GLI ORGASMI SONO REALI? ) – LO SPIRITO IMPALPABILE LE RICORDEREBBE FISICAMENTE JACK SPARROW (CIAO CORE!)

Sofia Lombardi per il Giornale

Amanda Teague, irlandese d'origine, ha sposato legalmente un fantasma vissuto nel 1700 che da anni è diventato parte integrante della sua vita quotidiana, tanto da condividere con lei sentimenti e il letto nunziale.

Infatti sostiene che il sesso con lo spirito impalbabile è il migliore che abbia mai avuto, tanto da spingerla ad abbandonare gli uomini in carne e ossa per abbracciare l'affascinante entità. La madre di cinque figli, avuti da un precedente matrimonio, ha interagito con lo spirito, che le avrebbe confessato di essere un pirata di 300 anni e di essere stato giustiziato per i suoi furti in alto mare.

Il misterioso fantasma possiederebbe carnagione scura e capelli neri, tanto da ricordare fisicamente Jack Sparrow, il pirata protagonista della saga cinematografica "Pirati dei Caraibi" interpretato da Johnny Depp. Personaggio non nuovo nella vita di Amanda Teague, appassionata di pirateria, tanto da aver interpretato per anni Sparrow come suo sosia.

L'incontro è avvenuto casualmente di notte, nel 2014, mentre la quarantacinquenne era sdraiata a letto, pronta per il sonno notturno. Le interazioni si sono susseguite con costanza e la passione è risultata così forte, tanto da accendere lo stereo di casa e le luci dell'abitazione. Ma questa instabilità emotiva non soddisfaceva la donna che, dopo un lungo confronto con il fantasma adorato, ha posto un ultimatum: il matrimonio. E così, dopo due anni di relazione, la coppia è convolata a nozze con tanto di abito bianco tradizionale. La cerimonia, celebrata da uno sciamano davanti a molti amici della coppia, si è svolta sopra un'imbarcazione al largo delle coste irlandesi, in acque internazionali. Il matrimonio con gli spiriti è legale solo in Francia e Cina: in rappresentanza del marito, una bandiera con il simbolo dei pirati, il teschio con le ossa. Una medium ha ripetuto i voti in sua vece e per lo scambio degli anelli è stata utilizzata una candela.

Da quel momento la coppia ha inziato a vivere la routine casalinga: lo spirito è accettato e amato da tutta la famiglia e dagli amici della coppia e spesso si palesa attraverso premonizioni e segni. I due vivono in Irlanda del Nord, conducono un'esistenza tranquilla con tanto di uscite, cene e cinema. Il sesso con un pirata è un'esperienza affascinante, come sostiene la donna, il contatto è maggiormente profondo e inteso. Benché in molti la considerino folle, la neosposa è sostenuta da chi la conosce e ne difende con forza le scelte e l'immagine.

