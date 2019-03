NON C'È ROSELLA SENZA SPINE - ''BASTA BUGIE DI PALLOTTA: SONO STUFA!'' LA SENSI FURIOSA CONTRO L'ATTUALE PROPRIETARIO DELLA ROMA, CHE IN UN'INTERVISTA TIRA IN BALLO I PROBLEMI IN FASE DI ACQUISTO DELLA SQUADRA E UNA SITUAZIONE DEBITORIA ''GRAVE'' - LA TOSTA ROSELLA HA RISPOSTO PER LE RIME SU ''LEGGO''