''C'HAI UNA CORNA PER OGNI LENTIGGINE'' - VIDEO: L'ASSESSORE LEGHISTA CONTRO CRISTINA PARODI E LE SUE FRASI SUGLI ELETTORI DI SALVINI CHE SONO ''IGNORANTI''. ''GLIELO DICO IO, VISTO CHE LEI LO IGNORA, QUANTE CORNA HA. SE RIESCE A CONTARSELE. E CHE VADA CON SUA SORELLA, INSIEME AI TEGAMI''. CHE SEMBREREBBE UN FINALE INNOCUO, SE NON SIETE TOSCANI. ECCO COSA VUOL DIRE ''TEGAME'' (E TUTTE LE SUE DECLINAZIONI)

Un commento a dir poco colorito in risposta alle affermazioni di qualche giorno fa della giornalista Cristina Parodi, moglie del sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori. Parodi, nel corso della trasmissione di Radio 2 'I Lunatici', aveva affermato che "l’ascesa di Matteo Salvini è dovuta in primo luogo all’arrabbiatura della gente, purtroppo in passato non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare. C’è una componente di rabbia, ma anche di paura e ignoranza. Io temo una politica basata sulla divisione, sui muri da erigere. Vorrei piuttosto che andasse incontro ai più deboli, che aiutasse questo Paese a risollevarsi in un altro modo".

Le affermazioni avevano provocato la presa di posizione di alcuni parlamentari della Lega che avevano chiesto le dimissioni di Cristina Parodi.

Poi ieri, con un breve video pubblicato sulla sua pagina Facebook, attacca la conduttrice Rai anche l'assessore della Giunta a guida leghista di Cascina Sonia Avolio (Fratelli d'Italia): "Volevo mandare un messaggio a Cristina Parodi che dice che quelli che votano per Salvini sono degli ignoranti - afferma l'assessore Avolio - ignorante vuol dire senza conoscenza, e lei che non sa più quante corna ha, ma glielo dico io: una per ogni lentiggine, se riesce a contarsele. E che vada con sua sorella, insieme ai tegami".

Numerosi i commenti che si stanno moltiplicando sulla pagina Facebook di Sonia Avolio, tra chi la sostiene con un 'brava' e chi invece invoca la querela.

SCHERZI E STUBIDAGGINI/ TEGAME M S (PL: TEGAMI)

dicesi tegame di ragazza dai modi alquanto disinibiti ed estroversi, specialmente nei confronti del sesso maschile; di animo libertino, il tegame si riconosce oltre che per gli atteggiamenti espliciti (cfr. tegameggiare), anche per l'abbigliamento e l'apparire in genere, volto ad attirare su di se l'attenzione degli esemplari maschi (tra cui i tegamari sono i maggiori esperti).

Esistono diverse tipologie di tegami:

- tegame volante : tipo ti tegame che si riconosce per l'abilità di mostrarsi leggiadro nel suo spostarsi da un uomo all'altro, così come fanno le farfalle di fiore in fiore: non vi si soffermano per più di un istante, li fanno passare tutti, e probabilmente vi ritorneranno;

- tegame cingolato da battaglia : altro genere di tegame : contrariamente al tegame volante che si libra sul mare di uomini attirati a se, scegliendo di volta in volta su quale posarsi, il tegame cingolato da battaglia è un mezzo pesante da assalto, che senza colpo ferire prosegue imperterrito a macinare tutti coloro che gli si parano davanti, come uno schiacciasassi o macchina per il silato;

- tegame invisibile : terzo tipo di tegame, differisce dai precedenti per la completamente differente apparenza esteriore; solitamente celato sotto spoglie di ragazza ingenua e timida, non gode della fama di tegame e opera furtivamente nell'ombra.

- tegame con i manici : quarto tipo di tegame, per aspetto fisico si intende di donna carnosa, con dei generosi fianchi "maniglie dell'amore" dove il maschio può ben attaccarsi nell'atto di tenerla nella posizione desiderata.

- tegame con coperchio : quinto tipo di tegame, in genere è il tegame completo, cioè senza mancanze, nessuna proprietà esclusa, fa di tutto per divertire e divertirsi.

- tegame smanicato:sesto tipo di tegame,cosi'definito poiche'ai tegami di scarsa qualita'si rompono subito i manici,indica un tipo di donna di scarsissime qualita'morali;

- tegame : tutte le sopra elencate proprietà possono anche essere fuse o sommate fra loro creando molteplici tipologie di tegame, a seconda del giudizio del tegamaro che le testerà.

voci correlate :

tegameggiare : dicesi del comportamento tipico del tegame, che si concretizza in movenze, parole ed abbigliamento atto a richiamare su di se la maggior quantità di uomini possibile;

tegamaro : esemplare maschile dalle spiccate capacità di riconoscere ed abbordare tegami, per cui ha predilezione; conosce le strategie per avere sempre un parco tegami ben fornito dai cui attingere a suo piacimento, ed ha la capicità di tirare fuori da ogni essere femminile tutte le sue attitudini di tegame.

