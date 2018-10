''FRANCESI VOMITEVOLI, NON ACCETTO LE SCUSE'' - SALVINI CAVALCA LA PORCATA DEI GENDARMI CHE SCARICANO MIGRANTI OLTRE IL CONFINE ITALIANO: ''LASCIANO UOMINI NEL BOSCO E PARLANO DI 'GENDARMI CHE NON CONOSCEVANO LA STRADA', SE POI IL FURGONE È RIENTRATO NEL PROPRIO PAESE A GRAN VELOCITÀ E SENZA ESITAZIONI?'' - IL ''NON SUCCEDERÀ PIÙ'' CHE ARRIVA DA OLTRALPE, NON BASTA…

"Non accettiamo scuse". E' il messaggio di Matteo Salvini alla Francia, dopo il caso dei due migranti "scaricati" dalla gendarmeria francese al confine con l'Italia. "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese...e il signor Macron non può far finta di nulla", dichiara il ministro dell'Interno.

Salvini: "Vergogna internazionale" - Non usa mezzi termini il vicepremier e leader della Lega sulla questione Claviere: "Mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall'Onu fino all'Europa - non trovino vomitevole lasciare delle persone in una zona isolata, senza assistenza e senza segnalazioni. Chi erano questi immigrati? Da dove venivano? Perché sono stati abbandonati?". Salvini ha poi aggiunto: "Per la civile Parigi è normale scaricare delle persone nei boschi? Perché i francesi parlano di 'gendarmi che non conoscevano la strada', se poi il furgone è rientrato nel proprio Paese a gran velocità e senza esitazioni? Andremo fino in fondo. Siamo di fronte a una vergogna internazionale" ha accusato.

La replica della Francia - A rispondere alla parole di Salvini ci ha pensato il ministro francese degli Affari Europei, Nathalie Loiseau: "La cooperazione tra Francia e Italia sulla migrazione è importante. Faremo in modo che questi incidenti non accadano più" ha garantito. "Dalle prime informazioni si tratta di gendarmi arrivati da poco nella regione, che hanno avvertito la polizia italiana. Sono entrati senza volerlo in Italia. Abbiamo disposto un'inchiesta e un'ispezione. E' stato un evento accidentale" ha spiegato il ministro a proposito della vicenda e del comportamento della gendarmeria francese.

