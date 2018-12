''NON CE L'HO MAI AVUTA CON BERLUSCONI, NEANCHE ALLORA'' - CHIARA DANESE RITIRA LA QUERELA DI PARTE CIVILE NELL'INTERMINABILE PROCESSO SUL BUNGA BUNGA: ''SILVIO FA CACIARA MA È UN UOMO SOLO, FA TENEREZZA. CE L'HO CON CHI MI HA PORTATO AD ARCORE. PENSAVO CHE DENUNCIARE MI AVREBBE TUTELATA. MA DOPO 9 ANNI DI PROCESSO VOGLIO METTERMI ALLE SPALLE QUESTA STORIA IN CUI HO SOLO PERSO''

Da ''Oggi''

«Dopo Arcore, sono stata vittima di cyberbullismo: ho sofferto di solitudine, mi sono sentita abbandonata. Voglio far capire che certi attacchi, certe parole, possono anche uccidere, far pensare al suicidio. Io ci ho pensato. Non vedi più il futuro, hai paura degli altri, che ti giudichino, ti deridano. Ancora adesso ne ho, perché le ferite rimangono. Allora avevo 18 anni, ora sono più forte… Ne sono uscita convincendomi che quell’incubo dovesse avere un senso. E questo libro e il mio impegno per me sono una conferma, così come l’aiuto che cerco di dare a chi mi scrive perché sta vivendo le stesse cose».

Parola di Chiara Danese, in un’intervista al settimanale OGGI, da domani in edicola.

Con Ambra Battilana fu tra le poche a fuggire dalle cene di Arcore e dopo lo scandalo fu tra le pochissime a raccontare ai magistrati quanto poco eleganti potessero essere, quelle cene, e a costituirsi parte civile al processo Ruby. A distanza di quasi nove anni, ricomincia da un libro, La violenza nella rete (GoalBook), «un modo di far diventare utile quel che ho vissuto, di mandare un messaggio positivo».

E a OGGI confida le difficoltà del dopo-Arcore: «Ho provato a cercare un lavoro ma appena capivano chi fossi, le offerte sparivano. Nel mio paesino mi sono rimboccata le maniche, ho iniziato a servire in un bar, la gente mi insultava e mi dava della escort».

E aggiunge: «Dopo quella vicenda, per gli uomini ero “quella di Arcore” e pensavano fossi una facile o che potessi fargli conoscere Berlusconi... Non ce l’ho mai avuta con Berlusconi, neanche allora: lui fa caciara ma è un uomo solo, fa tenerezza. Ce l’ho con quelli che aveva intorno, che hanno giocato con le mie fragilità. Ce l’ho con Daniele Salemi, che per conto di Mora mi portò lì... E nonostante fossi una ragazzina di 18 anni ho detto di no».

E il processo a che punto è? «Non lo so e non mi interessa. Voglio ritirare la costituzione di parte civile, lasciarmi alle spalle quella storia in cui ho solo perso. In aula ogni volta torno con la mente lì, la ferita si riapre e sto male. Pensavo che fare la cosa giusta mi avrebbe tutelata. Invece non è stato così».

