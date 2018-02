C'E' UN QUARTO NIGERIANO INDAGATO PER L'OMICIDIO DI PAMELA MASTROPIETRO! - DOPO I CASINI DI MACERATA CHI CI RIMETTE IL POSTO E’ IL QUESTORE: RIMOSSO SOLO APPENA DOPO TRE MESI: VINCENZO VUONO SOSTITUITO DA PIGNATARO - IL VIMINALE MINIMIZZA: “E' UN NORMALE AVVICENDAMENTO”

PAMELA MASTROPIETRO

OMICIDIO DI PAMELA, C'È UN QUARTO INDAGATO. NUOVO SOPRALLUOGO DEI RIS

Da http://www.ilrestodelcarlino.it

C'è un quarto nigeriano indagato per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Paolo Cognini, l'avvocato dell'uomo, è stato invitato dagli inquirenti a presiedere al nuovo sopralluogo dei Ris, questa mattina in via Spalato 124 a Macerata per seguire gli accertamenti tecnici irripetibili. Il nuovo sopralluogo nella casa degli orrori è iniziato poco prima delle 12. E' qui che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata uccisa e fatta a pezzi la 18enne romana.

Per domani si dispone una nuova perizia sui cellulari, sul plantare di Pamela e su quelli dei quattro indagati. Al sopralluogo partecipano gli investigatori, i legali dei tre indagati nigeriani fermati - Innocent Oseghale, 29 anni, Desmond Lucky, 22 anni, e Lucky Awelima, 27 anni - e i loro consulenti. La Procura contesta a tutti le accuse di concorso in omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere e spaccio di stupefacenti.

Da Ansa

macerata

Cambia il questore di Macerata: l'attuale dirigente Vincenzo Vuono viene trasferito a Roma, al Dipartimento, e lascia il posto ad Antonio Pignataro, fino ad oggi direttore della II sezione della Direzione Antidroga. Si tratta di un normale avvicendamento, sottolineano al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che rientra in un più ampio movimento di dirigenti e prefetti.

Vincenzo Vuono

Vincenzo Vuono si era insediato a Macerata soltanto tre mesi fa, il 20 novembre, proveniente dalla questura di Isernia. Vuono ha avuto il suo primo incarico in Polizia a Bolzano, ma è a Roma che ha fatto gran parte della carriera: dal 1995 al 2012 ha diretto 3 commissariati in città (Borgo, Primavalle e Salario-Parioli), quello di Tivoli e quello di Ostia. Nel 2012, prima di passare al Dipartimento, ha prestato servizio all'ispettorato Vaticano.

macerata INNOCENT OSEGHALE MACERATA LUCA TRAINI Antonio Pignataro