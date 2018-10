L'ALPA DEL GIORNO DOPO - IL ''GOVERNO DEL CAMBIAMENTO'' A QUALCOSA È SERVITO: A RACCONTARE AGLI ITALIANI CHE NON BAZZICANO GLI ATENEI LE BARONIE UNIVERSITARIE! CONTE NON SOLO LAVORA DA ANNI CON E PER GUIDO ALPA, SUO MAESTRO NONCHÉ COMMISSARIO NEGLI ESAMI PER LA CATTEDRA. L'ALTRO MENTORE, FURGIUELE, LO HA 'PROMOSSO' IN DIVERSI STEP DELLA CARRIERA

1. LA CASSAZIONE: ALPA E CONTE NELLO STESSO STUDIO

Estratti dall'articolo di Marco Lillo per “il Fatto quotidiano”

Ci sono una decina di provvedimenti pubblicati sulle banche dati che documentano difese legali nella stessa causa, per lo stesso cliente, dei professori Guido Alpa e Giuseppe Conte. Tre di questi provvedimenti danno per scontato che Alpa e Conte abbiano uno studio in comune. Un dato interessante alla luce della polemica sollevata da un'inchiesta di Repubblica e cavalcata dal Pd con un' interrogazione. La questione è quella del 'conflitto di interessi' che avrebbe dovuto indurre il commissario di esame Guido Alpa ad astenersi dalla commissione che giudicò nel 2002 Conte idoneo al ruolo di professore ordinario. Alpa condivideva allora lo studio con Conte? E lo condivide tuttora?

L' Autorità Anticorruzione nel 2017 ha stabilito che "la collaborazione professionale tra candidato e commissario o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità". Per Anac ci vuole "un vero e proprio sodalizio professionale".

Raffaele Cantone ieri a Radio Capital ha detto che le spiegazioni fornite dal presidente Conte gli appaiono "plausibili, chiare e condivisibili". Però resta un dato: Conte sul suo curriculum presentato nel 2013 e pubblicato sul sito della Camera sostiene "dal 2002 ha aperto un nuovo studio legale con il prof. avv. Guido Alpa". Versione corretta ieri in una lettera al quotidiano La Repubblica così: "siamo stati 'coinquilini' utilizzando una segreteria comune, che serviva anche altri studi professionali, tutti collocati nello stesso stabile () mantenendo tuttavia distinte le rispettive attività professionali".

(…) In anni più recenti però i giudici ritengono, a torto o a ragione, che Alpa e Conte abbiano uno studio in comune. Nella sentenza del 10 giugno del 2017, la terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti (…) La prima sezione Civile della Cassazione, l' 11 giugno del 2018 (…) ecc.

2. CONTE COLLABORATORE DI ALPA MA LO STUDIO CANCELLA IL NOME

Giuliano Foschi e Marco Mensurati per “la Repubblica”

I lavori accademici comuni, i convegni gomito a gomito, il numero di codifese in tribunale, l' esistenza di un unico numero di telefono in studio, farebbe pensare a una collaborazione non sporadica. Per lo meno dopo il concorso da ordinario. In questo senso un tassello importante arriva da un' inchiesta, mai smentita, sul curriculum di Conte pubblicata sul Foglio il 22 maggio scorso a firma di Luciano Capone. L' articolo indaga se il premier abbia scritto il vero nel sostenere di « aver aperto uno studio con Alpa».

Il dubbio arriva dal fatto che il nome di Conte fosse riportato sul sito dello studio Alpa come « of counsel » , e cioè come un semplice collaboratore occasionale. E non come un associato.

Il collaboratore è, però, qualcosa di diverso da un " coinquilino". E qui arriva il giallo: perché nelle ore in cui Capone scrive, la pagina " incriminata" sparisce dal sito e l' intera sezione sugli " of counsel". (…)

Oggi, caso vuole, il premier tornerà nella sua università di Firenze [dove insegna] Giovanni Furgiuele, professore in pensione di diritto civile, con cui Conte condivide un interessante record. Dove Furgiuele era in commissione, lì conte vinceva i concorsi. Era stato suo ricercatore a Firenze, e fin qui nulla di particolare. Ma per coincidenza Furgiuele è stato il suo esaminatore anche nelle prove da associato e da ordinario che il premier ha superato sempre alla Vanvitelli di Caserta (…) dove in commissione verranno poi, incredibilmente eletti, Alpa e Furgiuele, il suo talismano. Che poi lo vorrà due anni dopo, come ordinario, a Firenze. (…)