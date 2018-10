AVANTI TUTTA! (VERSO L'ABISSO?) - DI MAIO A RTL (VIDEO): ''SULLA MANOVRA NON ARRETRIAMO DI UN MILLIMETRO. DALL'UE NON UN COMPLOTTO MA COLPI BASSI. IN COMMISSIONE RAPPRESENTANO PARTITI E LEADER POLITICI, DA MACRON ALLA MERKEL, DA RENZI A GENTILONI E SPERANO QUESTO GOVERNO CADA - TONINELLI DICE CHE DEL CASO ROCCO CASALINO 'SE NE FREGA'? LE SCUSE SONO DA APPREZZARE, ERA UN AUDIO PRIVATO. È LECITO CHE I GIORNALISTI FACCIANO USCIRE QUESTI AUDIO OFF THE RECORDS?'' - MATTARELLA, DALL'IMPEACHMENT A ''STA AGENDO NELL'AMBITO DEI SUOI POTERI''