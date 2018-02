L'ORSACCHIOTTO E IL DRAGONE - LA FLEBILE DISSIDENZA CINESE USA WINNIE THE POOH PER ATTACCARE IL COLPO DI MANO DI XI JINPING, CHE HA CAMBIATO LA LEGGE PER TENERE LA POLTRONA A OLTRANZA. ''TROVA LA COSA CHE AMI E INCOLLATICI'', LA DIDASCALIA SOTTO AL PUPAZZONE DISNEY CHE ASSOMIGLIA MOLTO AL PRESIDENTE. MA I CENSORI DEL REGIME HANNO BLOCCATO TUTTE LE IMMAGINI DI WINNIE DA INTERNET...

Da www.rainews.it

Domenica scorsa il Partito Comunista cinese ha proposto l'abolizione di quella norma, in vigore da decenni, che limita a due mandati l'incarico presidenziale aprendo in questo modo la strada ad una permanenza indefinita al potere dell'attuale leader Xi Jinping. Una svolta che sarebbe epocale e un possibile ritorno alla stagione del culto della personalità in stile Mao Tse Tung che non ha mancato di suscitare le reazioni ironiche e sarcastiche sui social media cinesi. Superlavoro per la censura dunque che ha cancellato ogni traccia di contestazione prevendo anche la ricerca di frasi come "governare un altro mandato."

All'indomani dell'annuncio gli utenti di Weibo, social network più popolare in Cina, hanno trovato difficoltà a commentare la decisione e ad aggiornare i propri profili social e anche sui motori di ricerca certe frasi come "governare un altro mandato" erano state inibite. Per aggirare il divieto si sono allora sbizzarriti con metafore indirette come l'immagine di Winnie Pooh con la didascalia: "Trova la cosa che ami e incollatici."

Ma gli smaliziati censori di Pechino non hanno mangiato la foglia e ci sono stati blocchi temporanei dell'uso delle immagini di Winnie Pooh sull'internet cinese. D'altro canto il popolare orsetto era già finito nel mirino della censura su Weibo nel luglio dello scorso anno quando, a cercarlo, gli utenti ottenevano la risposta: "Questo contenuto è illegale." All'epoca il motivo del bando, non chiarito ufficialmente dalle autorità, pareva essere soltanto una certa mancanza di senso dell'umorismo nel vedere rimarcata la somiglianza tra il presidente Xi Jinping e il paffuto personaggio nato dalla penna di A. A. Milne: "Attenzione, il veicolo sta facendo inversione."

Questo annuncio automatico utilizzato comunemente dai fattorini cinesi è stato preso in prestito in alcuni post per alludere al timore che la Cina stia tornando indietro all'epoca di Mao. Un altro commento molto popolare giocava sul luogo comune della pressione che i giovani cinesi subiscono dai genitori per mettere su famiglia e regalare loro dei nipoti: "Mia mamma mi ha detto che devo sposarmi durante il mandato di Xi Dada...finalmente posso tirare un bel sospiro di sollievo!" dove il riferimento a Xi è al presidente che a a volte viene chiamato "Il Grande Zio Xi".

