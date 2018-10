6 ott 2018 14:08

ABORTO? NO, GRAZIE – A VERONA ANCHE LA CAPOGRUPPO PD, LA CATTOLICA CARLA PADOVANI, VOTA INSIEME ALLA LEGA E VIENE LINCIATA DAL SUO PARTITO – IL SEGRETARIO MARTINA: “LA 194 A DIFESA DELLE DONNE E DELLA MATERNITA’ NON SI TOCCA” – LA PADOVANI: "HO VOTATO SECONDO COSCIENZA. LA VITA E’ VALORE UNIVERSALE E NON DI PARTITO"