ADDIO PADANIA, A ROMA NASCE LA “LEGA TRICOLORE” - SALVINI PREPARA IL SUO “ONE MAN SHOW” A PIAZZA DEL POPOLO L'8 DICEMBRE: PRIMA DELLE EUROPEE, VERRANNO CREATE TANTE LEGHE LOCALI, UNA PER OGNI REGIONE, DA FAR CONFLUIRE IN "SALVINI PREMIER" - IL MINISTRO DELL'INTERNO SARÀ COSI' ALLA GUIDA DI UN MOVIMENTO REALMENTE NAZIONALE

Marco Antonellis per Dagospia

La macchina leghista sta già scaldando i motori in vista dell'appuntamento dell'8 Dicembre in Piazza del Popolo a Roma: "Sarà la prima grande prova della nuova Lega di Matteo Salvini, quella che guarda a tutta l'Italia e non solo al Nord" spiegano fonti vicinissime al Capitano: "Avete notato quella fascia tricolore che fa capolino da oggi sulla Pagina Facebook proprio sopra la foto di Salvini? Ecco, questa è un immagine che vale più di mille parole" si fa notare. Insomma, l'8 Dicembre nasce la Lega "tricolore".

E non è ancora finita perchè per l'appuntamento più importante da quando è segretario e ministro allo stesso tempo si vogliono fare le cose in grande. Con una sola postilla: massima attenzione agli orari perchè alle 16 arriverà Papa Francesco in Piazza Di Spagna per l'Immacolata: "il sogno di Matteo è sempre stato quello di incontrarlo", spiegano da Via Bellerio.

Intanto, la macchina organizzativa procede a pieno ritmo: chi sta seguendo il dossier riferisce di quasi trecento pullman pronti a partire da tutta Italia ma ci saranno anche treni speciali e voli charter. Nessuno vuole mancare l'appuntamento con il Capitano che a quanto si apprende, sarà l'unico a parlare nella giornata di sabato. Inevitabile sarà il confronto fotografico con la piazza del Pd nella manifestazione voluta dall’allora segretario Maurizio Martina.

Ma la nuova Lega di Salvini non si fermerà qui poiché nei prossimi mesi, come spiegano fonti di Via Bellerio, il Capitano darà il via ad un vera e propria "rivoluzione" che servirà anche da traino in vista delle prossime elezioni europee: verranno create tante leghe locali, una per ogni regione, da far confluire poi nel movimento "Salvini Premier" che sarà alla guida della nuova Lega nazionale.